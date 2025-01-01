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Валерий Сюткин и Rock & Roll Band
Билеты от 3000₽
Киноафиша Валерий Сюткин и Rock & Roll Band

Валерий Сюткин и Rock & Roll Band

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Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Встреча с Королём рок-н-ролла: концерт Валерия Сюткина в Москве

Если вы ещё не имели счастья побывать на концертах Валерия Сюткина и его Rock & Roll Band, обязательно отметьте этот день в календаре. Это будет уникальная возможность познакомиться с одним из лучших фронтменов и конферансье на российской сцене.

Признание критиков

Валерий Миладович пользуется огромной любовью музыкальных критиков. В Интернете вы найдёте множество восторженных отзывов о его творчестве, и это тот случай, когда под каждым из них хочется подписаться. Даже те, кто отмечают, что классические костюмы на Сюткине сидят идеально, имеют полное право на своё мнение.

Музыкальные хиты

В концерте прозвучат лучшие хиты, которые уже давно полюбились публике. Вы услышите такие шедевры, как:

  • «Король Оранжевое лето»
  • «Вася»
  • «Московский бит»
  • «Стильный оранжевый галстук»
  • «Любите, девушки»
  • «Дорога в облака»
  • «7000 над землёй»
  • «Красавчик»

Энергия и позитив

Этот концерт станет настоящим зарядом радости, добра и энергии. Вы окунётесь в атмосферу, где все печали покинут вас вмиг. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 3000 ₽

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