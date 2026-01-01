Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»
Киноафиша Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

6+
Возраст 6+

О концерте

Валерий Сюткин и его ансамбль: рок-н-ролл и джаз в одном флаконе

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Валерием Сюткиным и его ансамблем. Вас ожидает завораживающее сочетание рок-н-ролльного драйва и джазовой импровизации.

Кто такой Валерий Сюткин?

Валерий Сюткин — не просто талантливый певец, но и знаковая фигура российской музыки. Он является основателем рок-н-ролл группы «Браво» и автором многих известных песен. Заслуженный артист России, Валерий также занимает пост профессора на кафедре вокала в МГГУ имени М. А. Шолохова и активно участвует в культурной жизни страны как член Авторского совета Российского авторского общества.

Что ожидает зрителей?

На концерте Сюткина вы сможете насладиться как легендарными хитами, так и новыми композициями в уникальной интерпретации. Прекрасная музыка в сочетании с харизматичным исполнением создаст особую атмосферу, где каждый найдет что-то для себя.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
13 октября вторник
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
21:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
3 ноября вторник
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
21:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Дудук с оркестром
6+
Классическая музыка

Дудук с оркестром

16 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1500 ₽
Пётр Налич
16+
Поп

Пётр Налич

6 сентября в 20:00 Roof Place
от 2000 ₽
Орган и саксофон при свечах: лунный свет над Невой
0+
Классическая музыка Неоклассика

Орган и саксофон при свечах: лунный свет над Невой

4 сентября в 20:30 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского (Голландская реформатская церковь)
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше