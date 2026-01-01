Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

Валерий Сюткин и его ансамбль: рок-н-ролл и джаз в одном флаконе

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Валерием Сюткиным и его ансамблем. Вас ожидает завораживающее сочетание рок-н-ролльного драйва и джазовой импровизации.

Кто такой Валерий Сюткин?

Валерий Сюткин — не просто талантливый певец, но и знаковая фигура российской музыки. Он является основателем рок-н-ролл группы «Браво» и автором многих известных песен. Заслуженный артист России, Валерий также занимает пост профессора на кафедре вокала в МГГУ имени М. А. Шолохова и активно участвует в культурной жизни страны как член Авторского совета Российского авторского общества.

Что ожидает зрителей?

На концерте Сюткина вы сможете насладиться как легендарными хитами, так и новыми композициями в уникальной интерпретации. Прекрасная музыка в сочетании с харизматичным исполнением создаст особую атмосферу, где каждый найдет что-то для себя.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!