Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»
Билеты от 2500₽
Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Рок-н-ролл и джаз в исполнении Валерия Сюткина в джаз-клубе Игоря Бутмана

В Санкт-Петербурге в джаз-клубе Игоря Бутмана состоится выступление Валерия Сюткина и его группы «Лайт Джаз». Это событие привлечёт внимание как поклонников джазовой музыки, так и всех, кто ценит многогранность творчества этого талантливого исполнителя.

О Валерии Сюткине

Валерий Сюткин — российский певец, музыкант и композитор, который завоевал популярность как солист группы «Браво». Он является заслуженным артистом России и профессором кафедры вокала МГГУ имени М. А. Шолохова. Сюткин также активно участвует в музыкальной жизни страны как член Авторского совета Российского авторского общества и почётный деятель искусств города Москвы.

Что ждать от концерта

Концерт станет настоящим праздником для любителей джаза. Зрители смогут насладиться уникальным синтезом рок-н-ролла и джазовых мелодий, которые великолепно исполняет Сюткин в сопровождении своего ансамбля. Каждое выступление музыканта наполнено энергией и динамикой, что делает его концерты незабываемыми.

Не упустите шанс насладиться музыкой настоящего мастера на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана!

Валерий Сюткин

Март
3 марта вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽
В других городах
Март
Апрель
24 марта вторник
17:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
20:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
21 апреля вторник
17:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
20:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

