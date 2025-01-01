Валерий Сюткин и «Лайт джаз»

Концерт Валерия Сюткина в Московском театре "Мастерская П. Н. Фоменко"

На сцене Московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" пройдет незабываемый концерт Валерия Сюткина и группы "Лайт Джаз". В этот вечер зрителей ждет захватывающее музыкальное путешествие по самым любимым хитам России, вошедшим в золотой фонд 1950—1960-х годов.

Музыка, которая объединяет поколения

В программе прозвучат не только классические композиции, такие как «Московский бит» и «Оранжевый галстук», но и новые песни с альбома «АТМОСФЕРА 2025». Этот альбом стал настоящим подарком для меломанов: он стремится вдохнуть современное звучание в знакомые с детства хиты. Зрители будут приятно удивлены тонкой джазовой интерпретацией, которая наполнена деликатностью и уважением к оригиналам.

Волшебная атмосфера праздника

20 ноября в театре будет царить весеннее настроение и атмосфера вечного праздника! Музыка, исполненная с безупречным стилем, погрузит вас в мир звуковых эмоций.

Не упустите шанс!

Начало концерта в 19:00. Обязательно приходите, чтобы насладиться этой уникальной программой, ведь такие события нельзя пропустить!