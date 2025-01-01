Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

В Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге пройдет серия концертов с участием знаменитого певца Валерия Сюткина и его джазового ансамбля «Лайт Джаз». Это уникальная возможность насладиться любимыми песнями в авторских аранжировках, которые удивят даже самых преданных поклонников.
Валерий Сюткин известен своим умением сочетать различные музыкальные жанры. В новом проекте «Лайт Джаз» он представит интерпретации популярных хитов, которые обретут новое звучание в джазовом исполнении. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где классика и современность переплетаются в гармоничном звучании.
Приходите насладиться джазом в исполнении Валерия Сюткина и его ансамбля «Лайт Джаз»! Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой и эмоциями.