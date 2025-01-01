Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Валерий Сюткин и «Лайт Джаз» в Джаз-клубе Игоря Бутмана

В Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге пройдет серия концертов с участием знаменитого певца Валерия Сюткина и его джазового ансамбля «Лайт Джаз». Это уникальная возможность насладиться любимыми песнями в авторских аранжировках, которые удивят даже самых преданных поклонников.

Неповторимый стиль и оригинальные аранжировки

Валерий Сюткин известен своим умением сочетать различные музыкальные жанры. В новом проекте «Лайт Джаз» он представит интерпретации популярных хитов, которые обретут новое звучание в джазовом исполнении. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где классика и современность переплетаются в гармоничном звучании.

Почему стоит посетить концерт?

  • Качественное исполнение: Уникальный стиль Валерия Сюткина и его ансамбля гарантирует высокое качество музыкального исполнения.
  • Уютная атмосфера: Джаз-клуб Игоря Бутмана — идеальное место для любителей джаза, где царит дружелюбная и теплая обстановка.
  • Специальные гости: Ожидаются выступления интересных артистов, которые добавят разнообразия в программу.

Приходите насладиться джазом в исполнении Валерия Сюткина и его ансамбля «Лайт Джаз»! Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой и эмоциями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
16:00 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
2 августа в 18:00 Суарэ
от 900 ₽
Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
18+
Юмор
Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
26 июля в 21:00 Stage Standup Club
от 850 ₽
Звездные войны. Органное шоу
12+
Классическая музыка
Звездные войны. Органное шоу
18 сентября в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше