Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)

Концерт Валерия Сюткина в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Вас ждёт незабываемый вечер джаза с участием Валерия Сюткина и его уникального ансамбля S.O.S (plus) в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Этот вечер обещает быть полным ярких эмоций и музыкальных открытий.

Что такое S.O.S (plus)?

Ансамбль S.O.S (plus) — это искромётная выдумка Валерия Сюткина. Название представляет собой аббревиатуру, в которую вошли имена основных участников трио: Сюткин, Окунь и Савин. Каждый из них привносит в выступление свою индивидуальность, создавая уникальное звучание.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых хитов и авторских композиций. Ансамбль S.O.S (plus) известен своей энергией и артистизмом, что делает каждый концерт настоящим праздником музыки.