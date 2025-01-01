Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)
Билеты от 3500₽
Киноафиша Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)

Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Валерия Сюткина в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Вас ждёт незабываемый вечер джаза с участием Валерия Сюткина и его уникального ансамбля S.O.S (plus) в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Этот вечер обещает быть полным ярких эмоций и музыкальных открытий.

Что такое S.O.S (plus)?

Ансамбль S.O.S (plus) — это искромётная выдумка Валерия Сюткина. Название представляет собой аббревиатуру, в которую вошли имена основных участников трио: Сюткин, Окунь и Савин. Каждый из них привносит в выступление свою индивидуальность, создавая уникальное звучание.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых хитов и авторских композиций. Ансамбль S.O.S (plus) известен своей энергией и артистизмом, что делает каждый концерт настоящим праздником музыки.

Исполнители
Валерий Сюткин

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 3500 ₽
17 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
29 ноября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
18+
Юмор
Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
24 августа в 18:30 Coin Event Hall
от 1800 ₽
Alex Abra: New York New York
6+
Джаз
Alex Abra: New York New York
20 сентября в 19:00 Jam Club
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше