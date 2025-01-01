Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд

Концерт с Валерием Сюткиным

Тропическая оранжерея ВДНХ на один вечер превратится в самую необычную рок-н-рольную сцену страны. Под сводами стеклянных джунглей, среди шелеста листьев и теплого воздуха, прозвучат хиты, которые знает вся Россия.

Мастер общения с публикой

Валерий Сюткин — истинный мастер превращать концерт в искренний разговор со зрителем. Его голос сочетает в себе блюзовую грусть и рок-н-рольный задор, что создает неповторимую атмосферу.

Новая жизнь хитов

В программе — не просто исполнение любимых песен, а их новая жизнь. Зрители смогут насладиться:

«7000 над землей» с джазовыми нюансами;

«Радио ночных дорог» в неожиданных аранжировках;

«Я — то, что надо» с удвоенной энергией.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Вдохновляющая обстановка и незабываемые мелодии создадут атмосферу, которую сложно забыть.