Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд
Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд

О концерте/спектакле

Концерт с Валерием Сюткиным

Тропическая оранжерея ВДНХ на один вечер превратится в самую необычную рок-н-рольную сцену страны. Под сводами стеклянных джунглей, среди шелеста листьев и теплого воздуха, прозвучат хиты, которые знает вся Россия.

Мастер общения с публикой

Валерий Сюткин — истинный мастер превращать концерт в искренний разговор со зрителем. Его голос сочетает в себе блюзовую грусть и рок-н-рольный задор, что создает неповторимую атмосферу.

Новая жизнь хитов

В программе — не просто исполнение любимых песен, а их новая жизнь. Зрители смогут насладиться:

  • «7000 над землей» с джазовыми нюансами;
  • «Радио ночных дорог» в неожиданных аранжировках;
  • «Я — то, что надо» с удвоенной энергией.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Вдохновляющая обстановка и незабываемые мелодии создадут атмосферу, которую сложно забыть.

Исполнители
Валерий Сюткин

Купить билет на концерт Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд

Ноябрь
27 ноября четверг
20:00
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
от 3200 ₽

