Валерий Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд

Тропическая оранжерея ВДНХ на один вечер превратится в самую необычную рок-н-рольную сцену страны. Под сводами стеклянных джунглей, среди шелеста листьев и теплого воздуха, прозвучат хиты, которые знает вся Россия.
Валерий Сюткин — истинный мастер превращать концерт в искренний разговор со зрителем. Его голос сочетает в себе блюзовую грусть и рок-н-рольный задор, что создает неповторимую атмосферу.
В программе — не просто исполнение любимых песен, а их новая жизнь. Зрители смогут насладиться:
Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Вдохновляющая обстановка и незабываемые мелодии создадут атмосферу, которую сложно забыть.