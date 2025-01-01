Валерий Сюткин & Light jazz

Всем известный «Стиляга из Москвы»

Валерий Сюткин, известный своими хитами «Оранжевый галстук», «7000 над землёй» и «Москва-Нева», в сопровождении виртуозных музыкантов исполнит композиции, ставшие символами 60-х годов.

Знаменитые хиты и ретро-шлягеры

На концерте прозвучат также песни из советских кинофильмов и творчество легенд, таких как Майя Кристалинская и Леонид Утесов, в исполнении Сюткина с искренностью и теплотой.

Участники проекта

В проекте принимают участие легендарные музыканты: Сергей Осокин (аккордеон), Игорь Кондур (контрабас), Андрей Никонов (барабаны).