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Валерий Сюткин & Light jazz
Билеты от 2200₽
Киноафиша Валерий Сюткин & Light jazz

Валерий Сюткин & Light jazz

Вечно молодой герой стиляжного рок-н-ролла 12+
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Всем известный «Стиляга из Москвы»

Валерий Сюткин, известный своими хитами «Оранжевый галстук», «7000 над землёй» и «Москва-Нева», в сопровождении виртуозных музыкантов исполнит композиции, ставшие символами 60-х годов.

Знаменитые хиты и ретро-шлягеры
На концерте прозвучат также песни из советских кинофильмов и творчество легенд, таких как Майя Кристалинская и Леонид Утесов, в исполнении Сюткина с искренностью и теплотой.

Участники проекта
В проекте принимают участие легендарные музыканты: Сергей Осокин (аккордеон), Игорь Кондур (контрабас), Андрей Никонов (барабаны).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 2200 ₽

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