Валерий Сюткин & Light Jazz

22 сентября 2025 года в петербургском зале «Колизей-Арена» (Невский проспект-100) пройдет концерт заслуженного артиста России Валерия Сюткина и его ансамбля Light Jazz. Это вечер, наполненный душевной музыкой, станет настоящим подарком для всех ценителей музыкального искусства.
Валерий Сюткин исполнит свои знаменитые хиты, такие как «Оранжевый галстук», «Москва-Нева», «7000 над землей» и «Радио ночных дорог». Также в программе прозвучат великолепные произведения из советских кинофильмов и песни, которые запомнились многим издалека на танцевальных площадках 60-х годов.
Зрители смогут насладиться любимыми песнями нескольких поколений: «Я шагаю по Москве», «Московские окна», «Три года ты мне снилась», «Дорогие мои москвичи» и «Ребята 70-й широты». Все композиции будут исполнены душевно и искренне, как это умеет только Валерий Сюткин.
В поддержку Валерия Сюткина выступят выдающиеся музыканты:
Концерты Сюткина всегда создают уникальную душевную атмосферу, а программа в стиле Light Jazz никого не оставит равнодушным. Это событие обязательно стоит посетить!