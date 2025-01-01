Валерий Сюткин & Light Jazz

Концерт Валерия Сюткина в Петербурге

22 сентября 2025 года в петербургском зале «Колизей-Арена» (Невский проспект-100) пройдет концерт заслуженного артиста России Валерия Сюткина и его ансамбля Light Jazz. Это вечер, наполненный душевной музыкой, станет настоящим подарком для всех ценителей музыкального искусства.

Звучание любимых хитов

Валерий Сюткин исполнит свои знаменитые хиты, такие как «Оранжевый галстук», «Москва-Нева», «7000 над землей» и «Радио ночных дорог». Также в программе прозвучат великолепные произведения из советских кинофильмов и песни, которые запомнились многим издалека на танцевальных площадках 60-х годов.

Музыка, объединяющая поколения

Зрители смогут насладиться любимыми песнями нескольких поколений: «Я шагаю по Москве», «Московские окна», «Три года ты мне снилась», «Дорогие мои москвичи» и «Ребята 70-й широты». Все композиции будут исполнены душевно и искренне, как это умеет только Валерий Сюткин.

Состав ансамбля

В поддержку Валерия Сюткина выступят выдающиеся музыканты:

Валерий Сюткин – гитара, вокал

– гитара, вокал Сергей Осокин – аккордеон

– аккордеон Игорь Кондур – контрабас

– контрабас Андрей Никонов – барабаны

Особенная атмосфера

Концерты Сюткина всегда создают уникальную душевную атмосферу, а программа в стиле Light Jazz никого не оставит равнодушным. Это событие обязательно стоит посетить!