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Валерий Семин
Киноафиша Валерий Семин

Валерий Семин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Валерия Сёмина в Красноярске

В Красноярской краевой филармонии пройдет концерт заслуженного артиста России Валерия Сёмина. Этот выдающийся баянист и художественный руководитель группы «Белый день» объединяет вокруг баяна музыкантов различных национальностей и культур.

Многообразие репертуара

Валерий Сёмин предлагает зрителям обширный репертуар, включающий более 500 песен и инструментальных произведений. Как популярные песни советского периода, так и авторские композиции. В его исполнении можно услышать военные песни, застольные мелодии, а также музыку из кинофильмов и мультфильмов. Не забыты и зарубежные хиты, вальсы, танго, фокстроты и многое другое.

Значимые достижения

Сёмина можно смело назвать «человеком-праздником». Его мощная энергетика и харизма способны завоевать любую аудиторию. Концерт Валерия — это всегда атмосфера веселья и дружбы. В начале 90-х он придумал уникальный проект «Балалайка in Rock», в рамках которого классика мировой поп и рок-музыки исполнялась на русских народных инструментах.

Творческий путь

Творческая биография артиста насыщена разными событиями. Он выступает на сценах от небольших сельских домов культуры до Государственного Кремлёвского Дворца. В мае 2016 года Валерий Сёмин отметил свой 50-летний юбилей в кругу друзей именно на этой значимой сцене.

Встреча с культурой

Концерт Валерия Сёмина — это возможность насладиться богатством русской народной культуры, его преданностью традициям и профессионализмом. Такой концерт станет настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Купить билет на концерт Валерий Семин

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В других городах
Январь
4 января понедельник
18:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 2200 ₽

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