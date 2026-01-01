Валерий Семин

Юбилейные концерты Валерия Сёмина

Друзья! Приглашаем вас на юбилейные концерты Валерия Сёмина «Неужели 60?!»

Валерий Сёмин — заслуженный артист России и популярный автор-исполнитель, известный как музыкант-мультинструменталист. С детства он не расстаётся с баяном, и именно этот инструмент в его руках творит настоящие чудеса. Каждый его концерт проходит в душевной атмосфере домашнего праздника, объединяя разные поколения.

Музыка и телевидение

Сёмин — не только талантливый баянист, композитор и вокалист, но и знакомый многим зрителям как соведущий популярных телепрограмм «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». Его харизма и любовь к народным традициям делают каждое его выступление по-настоящему запоминающимся.

Праздник души для всей семьи

Концерты Валерия Сёмина собирают полные залы поклонников, даря им незабываемые эмоции и множество позитивных впечатлений. Приходите всей семьёй, чтобы разделить этот музыкальный праздник!