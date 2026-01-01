Оповещения от Киноафиши
Валерий Семин
Валерий Семин

6+
Продолжительность 140 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Валерия Сёмина в Гранд Холле Сибирь

В Красноярске в Гранд Холле Сибирь состоится концерт заслуженного артиста России Валерия Сёмина. Этот выдающийся музыкант и пропагандист русской народной культуры порадует зрителей своим разнообразным репертуаром, который включает более 500 песен и инструментальных произведений.

О репертуаре и стилях

В репертуаре Валерия Сёмина можно найти авторские композиции, советские хиты, музыку из фильмов и мультфильмов, а также популярные зарубежные мелодии. Его выступления уникальны и разнообразны: от застольных и комсомольских песен до вальсов, танго и фокстротов.

Уникальные проекты

Сёмин — первый музыкант-народник, который в начале 90-х годов запустил уникальный проект «Балалайка in Rock». В рамках этого проекта он исполняет мировые хиты на русских народных инструментах, включая произведения таких групп как «Битлз», «Дип Пёрпл» и «Металлика». Это открывает новую границу в восприятии народной музыки и её смешения с современными музыкальными жанрами.

Праздничная атмосфера

Концерт пройдет с одним антрактом и обещает стать настоящим праздником для всех любителей народной музыки. Валерий Сёмин — артист, обладающий мощной харизмой и энергетикой, способен создать теплую и дружескую атмосферу на своих концертах. Его выступления проходят на различных площадках, от сельских Домов культуры до Государственного Кремлёвского Дворца.

Творческая биография

Творческая биография Валерия Сёмина многогранна и интересна. Он является не только баянистом, но и композитором, аранжировщиком, телеведущим и киноактером. В его команде профессионалы и любители-музыканты из разных культур, объединенные любовью к музыке.

Такое разнообразие репертуара и высокий уровень исполнения делают концерт Валерия Сёмина незабываемым событием для всех ценителей качественной и сердечной музыки.

Март
20 марта пятница
18:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2000 ₽

