Концерт Валерия Сёмина в Ростове-на-Дону

Заслуженный артист России Валерий Сёмин, известный своей многогранной деятельностью как создатель и художественный руководитель группы «Белый день», приглашает вас на уникальный концерт в Доме офицеров Южного Военного округа в Ростове-на-Дону.

Уникальный репертуар

Валерий Сёмин — баянист, теле- и радиоведущий, композитор и аранжировщик. Его репертуар насчитывает более 500 произведений, включая авторские композиции, популярные советские песни и музыку народов мира, а также знаменитые хиты групп «Битлз», «Дип Пёрпл» и «Металлика». Концерт предлагает слушателям разнообразие музыкальных жанров.

Программа мероприятия

Концертная программа специально подготовлена к различным праздникам и торжествам, что делает его идеальным выбором для любителей русской народной музыки и инструментального исполнения. Энергия и мастерство исполнения Валерия Сёмина не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из самых ярких исполнителей современной музыки! Ждем вас на концерте.