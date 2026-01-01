Оповещения от Киноафиши
Валерий Сёмин
Киноафиша Валерий Сёмин

Валерий Сёмин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Валерия Сёмина в Ростове-на-Дону

Заслуженный артист России Валерий Сёмин, известный своей многогранной деятельностью как создатель и художественный руководитель группы «Белый день», приглашает вас на уникальный концерт в Доме офицеров Южного Военного округа в Ростове-на-Дону.

Уникальный репертуар

Валерий Сёмин — баянист, теле- и радиоведущий, композитор и аранжировщик. Его репертуар насчитывает более 500 произведений, включая авторские композиции, популярные советские песни и музыку народов мира, а также знаменитые хиты групп «Битлз», «Дип Пёрпл» и «Металлика». Концерт предлагает слушателям разнообразие музыкальных жанров.

Программа мероприятия

Концертная программа специально подготовлена к различным праздникам и торжествам, что делает его идеальным выбором для любителей русской народной музыки и инструментального исполнения. Энергия и мастерство исполнения Валерия Сёмина не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из самых ярких исполнителей современной музыки! Ждем вас на концерте.

Купить билет на концерт Валерий Сёмин

Июнь
28 июня воскресенье
18:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 2000 ₽

