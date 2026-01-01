Оповещения от Киноафиши
Валерий Сёмин
Киноафиша Валерий Сёмин

Валерий Сёмин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Валерия Сёмина — настоящая встреча с русской культурой

Заслуженный артист России Валерий Сёмин — выдающийся деятель российской народной культуры и непревзойденный пропагандист русских песен. Он является создателем и художественным руководителем группы «Белый день». Баянист, объединяющий любителей музыки разных национальностей, Валерий также активно работает в теле- и радиопрограммах, а его харизма делает каждое выступление незабываемым.

Разнообразие репертуара

В репертуаре Валерия Сёмина более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские композиции и народные песни, популярные зарубежные мелодии, музыка разных народов, а также вальсы, танго и фокстроты. Такой богатый выбор позволяет ему создать программы к любому празднику, от Нового года до профессиональных дат, таких как День металлурга или сельского хозяйства.

Уникальный проект «Балалайка in Rock»

Валерий Сёмин стал первым музыкантом-народником, который в начале 90-х годов создал уникальный проект «Балалайка in Rock». В рамках этого проекта он исполнял классические мировые хиты на русских народных инструментах. В программе звучат произведения таких легендарных групп как «Битлз», «Дип Пёрпл» и «Металлика».

Теплая атмосфера концертов

Выступления Валерия Сёмина проходят в дружеской атмосфере на разных площадках по всей стране, начиная с небольших Домов культуры и заканчивая сценами Государственного Кремлёвского Дворца. В мае 2016 года артист отметил свой 50-летний юбилей в кругу друзей на одной из самых престижных сцен страны.

Приходите на концерт Валерия Сёмина и насладитесь его мощной энергетикой и обаянием. Это не просто выступление — это праздник музыки и народной культуры.

В других городах
Июнь
27 июня суббота
17:00
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10

