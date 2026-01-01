Концерт Валерия Сёмина в Зимнем театре Сочи

Зрителей ждёт незабываемый вечер народной музыки! Заслуженный артист России Валерий Сёмин, выдающийся деятель российской культуры и основатель группы «Белый день», представит свой концерт в Зимнем театре Сочи.

Валерий Сёмин — талантливый баянист, который объединяет людей разных национальностей своей музыкой. Он также является постоянным соведущим программ «С лёгким паром!» и «Привет, Андрей!». В репертуаре артиста насчитывается более 500 песен, включая советские, застольные, военные и зарубежные мелодии.

Сёмин известен своей мощной энергетикой и харизмой, что делает его выступления особенно запоминающимися. Концерт будет интересен всем, кто ценит живое исполнение народной музыки.

Приглашаем вас насладиться вечерним представлением, которое подарит настоящее музыкальное удовольствие и создаст атмосферу веселья и единения.