Валерий Семин. Привет, зимушка-зима!

Зимний концерт Валерия Сёмина

Концерт из цикла «Валерий Сёмин представляет» станет ярким музыкальным событием для всех любителей живой музыки. Артист представит свою новую программу под названием «Здравствуй, зимушка-зима!».

Об артистe

Валерий Сёмин — это не просто баянист, а настоящий маг музыки. Он обладает мощной энергетикой и харизмой, что делает его выступления незабываемыми. Сёмин стал популярным благодаря своей работе как со-ведущий баянист в известных теле-программах: «С лёгким паром!» Михаила Евдокимова и «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на канале «Россия-1».

Что ждёт зрителей

На вечере зрителей ожидает исполнение всеми любимых застольных песен, таких как:

«Мамочка на саночках»

«Почему же ты замужем»

«На деревне тихо»

«Одинокая ветка сирени»

«От зари до зари»

Кроме того, в программу войдут песни из известных кинофильмов, популярные инструментальные композиции и музыка народов мира. Зрители смогут насладиться незабываемой «Цыганочкой с выходом» и другими шлягерами, которые создадут атмосферу праздника.

Душевная атмосфера

Концерт обещает стать не только музыкальным событием, но и возможностью для открытого общения с исполнителем. Гости мероприятия смогут погрузиться в теплоту душевной музыки и насладиться неповторимой атмосферой вечера.