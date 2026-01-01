Оповещения от Киноафиши
Концерт Валерия Меладзе в Алматы

Валерий Меладзе - одна из самых ярких фигур российской эстрады. С уникальным стилем и потрясающими вокальными данными, его песни завораживают и находят отклик в сердцах зрителей.

На протяжении более четверти века певец дал несколько тысяч концертов и успешно покорял авторитетные хит-парады. Он многократно становился обладателем престижных наград, таких как «Песня года», «Золотой граммофон», а также наград «Муз-ТВ» и «Ру.ТВ». За свою карьеру Валерий не раз признавался лучшим исполнителем.

Творчество и влияние

Современную российскую сцену невозможно представить без проникновенного вокала Валерия и его глубоких, образных песен, написанных гением эстрады Константином Меладзе. Музыкальные проекты Константина привлекают внимание миллионов поклонников, и его умение предугадывать желания зрителей делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность посетить этот концерт и насладиться магией живого исполнения от мастера!

Ноябрь
3 ноября вторник
20:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 20000 ₽

В ближайшие дни

МузАРТ в Алматы
Эстрада
МузАРТ в Алматы
23 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Мақпал Жүнісова в Алматы
Фолк Эстрада
Мақпал Жүнісова в Алматы
8 марта в 16:00 Дворец Республики
Билеты
Hauser
Классическая музыка Поп Рок
Hauser
28 апреля в 20:00 Almaty Arena
от 32000 ₽
