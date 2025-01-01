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Киноафиша Валерий Кулешов, аб-т №11

Валерий Кулешов, аб-т №11

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
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Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
27 июля в 21:30 Stage Standup Club
от 750 ₽
Алексей Брянцев
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Шансон
Алексей Брянцев
4 декабря в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 1000 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
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Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
15 октября в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
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