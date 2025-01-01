Валерий Киселев: «Рождение блюза». Концерт в ЦДРИ

Приглашаем вас на уникальный блюз-концерт под руководством известного музыканта Валерия Киселева. Мероприятие пройдет в Центральном доме работников искусств и обещает стать незабываемым погружением в атмосферу настоящего музыкального искусства.

О музыканте

Валерий Киселев – не только талантливый композитор, но и страстный поклонник блюза. Его музыкальная карьера насчитывает более двух десятилетий, за которые он выступал на различных сценах и сотрудничал с многими известными артистами. Киселев знает, как вызвать у зрителей эмоции и создать поистине волшебную атмосферу.

Что вас ждет

Концерт будет представлять собой увлекательное путешествие по основам блюза. Вы услышите как классические, так и современные композиции, которые раскроют увлекательную историю этого жанра. Зрителей ждут живые перформансы с неподражаемыми музыкальными моментами.

Для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события. Блюз, как музыка глубокой эмоциональности, способен тронуть сердца. Приходите в Центральный дом работников искусств и погружайтесь в мир музыкальных мелодий и ритмов!