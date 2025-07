Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза

Времена свинга: Джаз от Валерия Киселёва

Первый состав ансамбля Валерия Киселёва был собран в 1992 году, и с тех пор они радуют зрителей джазом уже более 30 лет! Валерий Киселёв — выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского, виртуозный кларнетист и саксофонист. Его опыт включает участие в оркестрах Олега Лундстрема и Анатолия Кролла, а также лидерство в группе саксофонов оркестра Натали Коул. Этот музыкант точно знает, как создавать атмосферу джаза!

Программа In The Mood Of Swing

В репертуаре ансамбля более тысячи классических произведений. Здесь вы услышите как танцевальные мелодии Бенни Гудмана и Гленна Миллера, так и романтичные композиции Дюка Эллингтона. Не обойдётся без лучших свинговых хитов Каунта Бейси. Каждый концерт — это уникальная программа, полная известных и любимых свинговых мелодий!

Эра свинга

Программа под названием In The Mood Of Swing (В настроении свинга) погружает нас в 30-е годы — время, когда джаз достиг своей наибольшей популярности. Это был уникальный период, получивший название «эры свинга», когда ритмичная музыка сотен биг-бэндов звучала в дансингах и театрах, на концертах и по радио, в кинофильмах и на 78-оборотных пластинках. Под эту музыку танцевали в лучших залах Гарлема и Бродвея, где собирались тысячи пар.

Популярность джаза

«Эра свинга» — это время, когда джаз стал поистине популярным и всенародным. Музыка завладела умами людей разных возрастов и социальных слоёв, как в Америке, так и в Европе. Ансамбль классического джаза в программе In The Mood Of Swing представляет самые яркие хиты той эпохи в оригинальной аранжировке Валерия Киселёва. Не упустите возможность насладиться этой незабываемой атмосферой!