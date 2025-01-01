Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Валерий Киселев «Джаз в Голливуде»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Валерий Киселев «Джаз в Голливуде»

Валерий Киселев «Джаз в Голливуде»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыка Голливуда: мелодии, которые никогда не устаревают

Подобраться к легендам джаза будет возможно в исполнении Валерия Киселева и Ансамбля классического джаза. В их программе звучат яркие музыкальные хиты Голливуда 30–60-х годов, которые завораживают слушателя уже несколько десятилетий.

Золотая эра Голливудского мюзикла

В 1930-х годах Голливуд переживал настоящий культурный бум. Время «великой депрессии» стало для киноиндустрии периодом расцвета. Билеты в кино были доступны, и зрители охотно погружались в атмосферу музыкальных фильмов, сопереживая элегантным киногероям. Музыка из фильмов быстро становилась популярной. Композиторы, стремясь ответить времени, создавали песни, которые стали классикой.

Вечнозеленые стандарты

Джазовые музыканты того времени перерабатывали и интерпретировали хиты, делая их своими. Эти мелодии сохранили актуальность до сих пор и остаются «вечнозелеными» стандартами в репертуаре современных джазовых исполнителей.

Талант под руководством мастера

Ансамбль классического джаза под руководством Валерия Киселева представит музыкальные шедевры в эталонном исполнении. Валерий Киселев — один из выдающихся мастеров джазовой традиции в России. Его виртуозная игра на кларнете и саксофоне, а также глубокое музыкальное мышление открывают новые грани привычных мелодий. Многие аранжировки, созданные им, уже претендуют на место в Книге рекордов Гиннеса.

Не упустите шанс насладиться музыкой, которая по-прежнему звучит свежо и актуально. Приходите за элегантными и романтичными мелодиями, которые подарят вам атмосферу Голливуда и настроение праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
10 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
20 декабря в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
14 сентября в 21:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше