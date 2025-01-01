Меню
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра
Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев в Свердловской филармонии

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра представляют уникальную возможность для зрителей насладиться величественной музыкой в стенах Свердловской филармонии. За 200 лет своего существования оркестр прошел путь от домашних concerts до мировых сцен, став одной из значимых фигур в музыкальной культуре.

История в каждой ноте

С момента своей премьеры опера Глинки «Жизнь за царя» и выступления с великими дирижерами, такими как Вагнер, Малер, Чайковский, Рахманинов и Берлиоз, оркестр оставил неизгладимый след в музыкальной памяти. Обладание богатейшим репертуаром от симфонических до оперных произведений стало залогом его популярности.

Энергия и магия Гергиева

Под руководством Валерия Гергиева оркестр переживает новый расцвет. Этот дирижёр, известный своей колоссальной энергией и страстью к музыке, способен превратить любой концерт в захватывающее представление. Его умение взаимодействовать с публикой создаёт уникальную атмосферу, в которой происходит настоящая коммуникация музыки с душой зрителя.

Супер-оркестр на мировой арене

Симфонический оркестр Мариинского театра не только сохраняет вековые традиции, но и стал частью списка двадцати лучших оркестров мира. Их концерты — это не только возможность услышать классическую музыку, но и шанс окунуться в мир эмоций и глубоких впечатлений.

Исполнители
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев

Апрель
18 апреля суббота
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 9500 ₽

