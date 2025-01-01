Валерий Боков и Барды Сибири

Музыкально-поэтический спектакль «Зимняя сказка»
Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый культуре туристской песни и путешествий! На сцене встретятся настоящие мастера своего дела — авторы-исполнители, музыканты и путешественники, которые поделятся своим талантом и историями из жизни.
Выдающиеся исполнители
В роли основного акта выступят:
- Валерий Боков (Казань) — классик туристской песни и заслуженный путешественник России, чьи песни известны на всю страну.
- Роман Ланкин (Москва) — виртуозный гитарист и аранжировщик, также известный как альпинист, который не раз поднимался на вершины.
Ансамбль «Гитара по кругу»
Творчество ансамбля представят:
- Наталья и Владимир Аникеевы
- Кристина Томина
- Роман Дашков
- Евгений Ковалевский — выдающийся путешественник из Томска.
Участники клуба «4/4» (Красноярск)
Познакомьтесь с талантами Клуба:
- Светлана Кравченко
- Андрей Кухарев
- Виктор Табаков
Группа «АГМА»
Выступят:
- Ольга Эстеркина
- Сергей Пышненко
- Евгений Пашков
Дуэт «ЮРГА»
Порадуют зрителей:
- Андрей Хмелевский
- Тимофей Васильев
Мастера из Новокузнецка и Бийска
Также на сцене:
- Юрий Хакимов — Новокузнецк
- Вячеслав Васич — Бийск, автор-исполнитель, чьи песни несут атмосферу родного края.
- Юрий Карчевский — Академгородок, автор-исполнитель, известный своими музыкальными работами.
Поющие инструктора туристского поезда «Зимняя сказка»
Не обойдётся вечер без участия:
- Андрей Попов — мастер спорта по туризму, который увлечёт вас приключениями.
- Владимир Наумов — также мастер спорта, поможет создать уникальную атмосферу.
Это мероприятие — отличная возможность насладиться живой музыкой, погрузиться в мир путешествий и узнать много нового о нашей стране! Не пропустите!