Валерий Боков и Барды Сибири

Музыкально-поэтический спектакль «Зимняя сказка»

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый культуре туристской песни и путешествий! На сцене встретятся настоящие мастера своего дела — авторы-исполнители, музыканты и путешественники, которые поделятся своим талантом и историями из жизни.

Выдающиеся исполнители

В роли основного акта выступят:

Валерий Боков (Казань) — классик туристской песни и заслуженный путешественник России, чьи песни известны на всю страну.

(Казань) — классик туристской песни и заслуженный путешественник России, чьи песни известны на всю страну. Роман Ланкин (Москва) — виртуозный гитарист и аранжировщик, также известный как альпинист, который не раз поднимался на вершины.

Ансамбль «Гитара по кругу»

Творчество ансамбля представят:

Наталья и Владимир Аникеевы

Кристина Томина

Роман Дашков

Евгений Ковалевский — выдающийся путешественник из Томска.

Участники клуба «4/4» (Красноярск)

Познакомьтесь с талантами Клуба:

Светлана Кравченко

Андрей Кухарев

Виктор Табаков

Группа «АГМА»

Выступят:

Ольга Эстеркина

Сергей Пышненко

Евгений Пашков

Дуэт «ЮРГА»

Порадуют зрителей:

Андрей Хмелевский

Тимофей Васильев

Мастера из Новокузнецка и Бийска

Также на сцене:

Юрий Хакимов — Новокузнецк

— Новокузнецк Вячеслав Васич — Бийск, автор-исполнитель, чьи песни несут атмосферу родного края.

— Бийск, автор-исполнитель, чьи песни несут атмосферу родного края. Юрий Карчевский — Академгородок, автор-исполнитель, известный своими музыкальными работами.

Поющие инструктора туристского поезда «Зимняя сказка»

Не обойдётся вечер без участия:

Андрей Попов — мастер спорта по туризму, который увлечёт вас приключениями.

— мастер спорта по туризму, который увлечёт вас приключениями. Владимир Наумов — также мастер спорта, поможет создать уникальную атмосферу.

Это мероприятие — отличная возможность насладиться живой музыкой, погрузиться в мир путешествий и узнать много нового о нашей стране! Не пропустите!