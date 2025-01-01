Меню
Валерий Боков и Барды Сибири
Музыкально-поэтический спектакль «Зимняя сказка»

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый культуре туристской песни и путешествий! На сцене встретятся настоящие мастера своего дела — авторы-исполнители, музыканты и путешественники, которые поделятся своим талантом и историями из жизни.

Выдающиеся исполнители

В роли основного акта выступят:

  • Валерий Боков (Казань) — классик туристской песни и заслуженный путешественник России, чьи песни известны на всю страну.
  • Роман Ланкин (Москва) — виртуозный гитарист и аранжировщик, также известный как альпинист, который не раз поднимался на вершины.

Ансамбль «Гитара по кругу»

Творчество ансамбля представят:

  • Наталья и Владимир Аникеевы
  • Кристина Томина
  • Роман Дашков
  • Евгений Ковалевский — выдающийся путешественник из Томска.

Участники клуба «4/4» (Красноярск)

Познакомьтесь с талантами Клуба:

  • Светлана Кравченко
  • Андрей Кухарев
  • Виктор Табаков

Группа «АГМА»

Выступят:

  • Ольга Эстеркина
  • Сергей Пышненко
  • Евгений Пашков

Дуэт «ЮРГА»

Порадуют зрителей:

  • Андрей Хмелевский
  • Тимофей Васильев

Мастера из Новокузнецка и Бийска

Также на сцене:

  • Юрий Хакимов — Новокузнецк
  • Вячеслав Васич — Бийск, автор-исполнитель, чьи песни несут атмосферу родного края.
  • Юрий Карчевский — Академгородок, автор-исполнитель, известный своими музыкальными работами.

Поющие инструктора туристского поезда «Зимняя сказка»

Не обойдётся вечер без участия:

  • Андрей Попов — мастер спорта по туризму, который увлечёт вас приключениями.
  • Владимир Наумов — также мастер спорта, поможет создать уникальную атмосферу.

Это мероприятие — отличная возможность насладиться живой музыкой, погрузиться в мир путешествий и узнать много нового о нашей стране! Не пропустите!

