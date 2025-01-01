Спектакль Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем»

Литературно-музыкальный спектакль «Ты не становишься воспоминаньем»

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23 ноября 2025 года в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца в рамках проекта «Выдающиеся актёры в Кремле» состоится литературно-музыкальный спектакль «Ты не становишься воспоминаньем». Это событие приурочено к 80-летию народного артиста России Валерия Баринова.

О спектакле

На сцене два артиста — Он и Она — ведут откровенный диалог, вспоминая о прошедшей любви. Их разговор наполнен поэтическими строками и эмоциями, которые, казалось бы, давно забыты. Мужчина и Женщина говорят о любви и ненависти, о страданиях и счастье, испытывая при этом слезы на глазах и улыбки на устах.

Герои страстно и эмоционально спорят, обвиняют друг друга и вновь признаются в любви. Конфликт примиряет музыка, звуки которой вырываются будто из глубины души. В спектакле звучат стихи великих поэтов: Есенина, Пастернака, Блока, Шекспира, Ахматовой, Цветаевой и других.

Артисты

В спектакле участвуют:

Ольга Кабо — заслуженная артистка России, заслуженная артистка республики Южная Осетия, народная артистка Чеченской республики, актриса театра им. Моссовета. Ольга снялась более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Умирать не страшно», «Двадцать лет спустя», «Рыцарский замок» и другие.

— заслуженная артистка России, заслуженная артистка республики Южная Осетия, народная артистка Чеченской республики, актриса театра им. Моссовета. Ольга снялась более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Умирать не страшно», «Двадцать лет спустя», «Рыцарский замок» и другие. Валерий Баринов — народный артист России, актёр театра и кино. На его счету около 80 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность принесли проекты «Волкодав», «Петербургские тайны», «Классик» и другие.

Музыкальное сопровождение обеспечит Матвей Костолевский — заслуженный артист России (альт). Режиссёр спектакля — Юлия Жжёнова.

Дополнительная информация

Перед началом мероприятия в качестве комплимента гостям будет предложен приветственный напиток. Живое звучание саксофона в исполнении музыканта Шамса создаст особую атмосферу вечера. Также для вас будет представлена экспозиция фотографий Валерия Баринова.

Приобретая билет в ближнем партере номиналом от 3500 до 6000 рублей до 1 сентября 2025 года, вы получите дополнительный комплимент от Кремлёвского дворца. По окончании спектакля вас ждёт автограф-сессия с артистом и праздничный торт.

Возрастное ограничение: 12+