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Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем»

Спектакль Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальный спектакль «Ты не становишься воспоминаньем»

Уважаемые зрители! Напоминаем о необходимости приходить на мероприятия Государственного Кремлевского Дворца заранее. Это поможет избежать очередей, которые могут образоваться из-за тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

23 ноября 2025 года в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца в рамках проекта «Выдающиеся актёры в Кремле» состоится литературно-музыкальный спектакль «Ты не становишься воспоминаньем». Это событие приурочено к 80-летию народного артиста России Валерия Баринова.

О спектакле

На сцене два артиста — Он и Она — ведут откровенный диалог, вспоминая о прошедшей любви. Их разговор наполнен поэтическими строками и эмоциями, которые, казалось бы, давно забыты. Мужчина и Женщина говорят о любви и ненависти, о страданиях и счастье, испытывая при этом слезы на глазах и улыбки на устах.

Герои страстно и эмоционально спорят, обвиняют друг друга и вновь признаются в любви. Конфликт примиряет музыка, звуки которой вырываются будто из глубины души. В спектакле звучат стихи великих поэтов: Есенина, Пастернака, Блока, Шекспира, Ахматовой, Цветаевой и других.

Артисты

В спектакле участвуют:

  • Ольга Кабо — заслуженная артистка России, заслуженная артистка республики Южная Осетия, народная артистка Чеченской республики, актриса театра им. Моссовета. Ольга снялась более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Умирать не страшно», «Двадцать лет спустя», «Рыцарский замок» и другие.
  • Валерий Баринов — народный артист России, актёр театра и кино. На его счету около 80 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность принесли проекты «Волкодав», «Петербургские тайны», «Классик» и другие.

Музыкальное сопровождение обеспечит Матвей Костолевский — заслуженный артист России (альт). Режиссёр спектакля — Юлия Жжёнова.

Дополнительная информация

Перед началом мероприятия в качестве комплимента гостям будет предложен приветственный напиток. Живое звучание саксофона в исполнении музыканта Шамса создаст особую атмосферу вечера. Также для вас будет представлена экспозиция фотографий Валерия Баринова.

Приобретая билет в ближнем партере номиналом от 3500 до 6000 рублей до 1 сентября 2025 года, вы получите дополнительный комплимент от Кремлёвского дворца. По окончании спектакля вас ждёт автограф-сессия с артистом и праздничный торт.

Возрастное ограничение: 12+

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем» Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем»

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