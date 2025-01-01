Спектакль Валерий Баринов и Ольга Кабо «Ты не становишься воспоминаньем»

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23 ноября 2025 года в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца в рамках проекта «Выдающиеся актёры в Кремле» состоится литературно-музыкальный спектакль «Ты не становишься воспоминаньем». Это событие приурочено к 80-летию народного артиста России Валерия Баринова.
На сцене два артиста — Он и Она — ведут откровенный диалог, вспоминая о прошедшей любви. Их разговор наполнен поэтическими строками и эмоциями, которые, казалось бы, давно забыты. Мужчина и Женщина говорят о любви и ненависти, о страданиях и счастье, испытывая при этом слезы на глазах и улыбки на устах.
Герои страстно и эмоционально спорят, обвиняют друг друга и вновь признаются в любви. Конфликт примиряет музыка, звуки которой вырываются будто из глубины души. В спектакле звучат стихи великих поэтов: Есенина, Пастернака, Блока, Шекспира, Ахматовой, Цветаевой и других.
В спектакле участвуют:
Музыкальное сопровождение обеспечит Матвей Костолевский — заслуженный артист России (альт). Режиссёр спектакля — Юлия Жжёнова.
Перед началом мероприятия в качестве комплимента гостям будет предложен приветственный напиток. Живое звучание саксофона в исполнении музыканта Шамса создаст особую атмосферу вечера. Также для вас будет представлена экспозиция фотографий Валерия Баринова.
Приобретая билет в ближнем партере номиналом от 3500 до 6000 рублей до 1 сентября 2025 года, вы получите дополнительный комплимент от Кремлёвского дворца. По окончании спектакля вас ждёт автограф-сессия с артистом и праздничный торт.
Возрастное ограничение: 12+