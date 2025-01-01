Меню
Валера Киракосьян. StandUp концерт
18+
Сольный концерт Валеры Киракосьяна в Краснодаре

Приглашаем всех на сольный концерт Валеры Киракосьяна, известного комика с железным сердцем и потрясающей самоиронией. Валера является участником популярных проектов, таких как «Stand Up» на ТНТ и «Comedy Баттл». Его выступления всегда наполнены юмором, искренностью и жизненной мудростью.

Что вас ждет?

Готовьтесь к веселому, глубокому и просто отличному вечеру! Валера умеет находить смешное в повседневной жизни и делится своими наблюдениями с публикой, что создает уникальную атмосферу на каждом концерте.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливого комика, который способен рассмешить даже в самых серьезных ситуациях. Приходите — ждем вас в Standup Bar Krasnodar!

Краснодар, 7 сентября
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
17:00 от 1000 ₽

