Валера Киракосьян. Сольный стендап-концерт

Сольный концерт Валеры Киракосьяна: юмор и вдохновение

Валера Киракосьян — стендап-комик, знакомый зрителям по проектам «Stand Up» на ТНТ и «Comedy Баттл». Его запоминающийся образ милого и забавного парня многие помнят по шоу «Быстрые свидания». Но за этой яркой внешностью скрывается вдохновляющая история.

У Валеры механическое сердце, и он прошел через серьёзные испытания. Непростой период в жизни научил его ценить каждый момент, а умение смеяться над собой стало настоящим глотком свежего воздуха для многих. Его доброта и чувство юмора дарят надежду и радость зрителям, оказавшимся в сложной ситуации.

Приглашаем вас на его сольный концерт, который обещает быть ярким и насыщенным. Это не просто вечер веселья, а возможность зарядиться позитивной энергией и порадоваться жизни. Каждый выход Валеры на сцену — это маленькое чудо, полное искренности и иронии.

Ожидаем вас на концерте! Сбор гостей начинается за полчаса до начала. Обратите внимание, что на входе потребуется документ, подтверждающий возраст — вход только для лиц старше 18 лет.