Валера Киракосьян. Проверочный концерт

Сольный концерт Валеры Киракосьяна

Приглашаем всех на сольный концерт Валеры Киракосьяна — комика с железным сердцем и потрясающей самоиронией. Вас ждет веселый, глубокий и просто отличный вечер!

Где и когда?

Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создает атмосферу, словно вы погружаетесь под воду возле маяка.

Что вас ждет?

Для гостей будет открыт коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличная возможность насладиться вкусной едой и напитками перед началом шоу.

Рекомендации для гостей

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить заранее. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями!

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что возрастное ограничение — 18+. На входе потребуется паспорт.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер с Валерой Киракосьяном!