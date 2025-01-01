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Билеты
Валера Киракосьян. Проверочный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Валера Киракосьян. Проверочный концерт

Валера Киракосьян. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Валеры Киракосьяна

Приглашаем всех на сольный концерт Валеры Киракосьяна — комика с железным сердцем и потрясающей самоиронией. Вас ждет веселый, глубокий и просто отличный вечер!

Где и когда?

Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создает атмосферу, словно вы погружаетесь под воду возле маяка.

Что вас ждет?

Для гостей будет открыт коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличная возможность насладиться вкусной едой и напитками перед началом шоу.

Рекомендации для гостей

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить заранее. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями!

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что возрастное ограничение — 18+. На входе потребуется паспорт.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер с Валерой Киракосьяном!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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