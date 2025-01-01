Меню
Валера Киракосьян и Макс Поваго
Билеты от 500₽
Киноафиша Валера Киракосьян и Макс Поваго

Валера Киракосьян и Макс Поваго

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Standup с Валерой Киракосьяном и Максом Паваго

На сцене Standup Club на Трубной состоится долгожданный концерт, где вас ждут невероятные эмоции и веселье от двух талантливых комиков-представителей современного стендапа: Валеры Киракосьяна и Макса Паваго. Это мероприятие обязательно привлечет внимание любителей остроумного юмора и качественного театрального представления.

Знакомство с артистами

Валера Киракосьян и Макс Паваго — не просто комики, а настоящие мастера юмора! Валера, участник популярных комедийных программ, известен своим уникальным стилем и харизмой. Макс, в свою очередь, не уступает, умело играя на контрастах и абсурде. Вместе они сами воплощение интерактивного стендапа, благодаря которому каждый зритель станет участником шоу.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ждет непринужденная атмосфера, активное взаимодействие с артистами и, конечно же, море позитива. Уникальные шутки, касающиеся повседневной жизни, социальных замечаний и человеческих отношений, заставят вас смеяться до слез. Это идеальный вариант для тех, кто хочет провести вечер в кругу друзей и получить заряд положительных эмоций.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Концерт пройдет в уютной обстановке клуба, где созданы все условия для комфортного времяпровождения. Приходите за хорошим настроением и заряжайтесь энергией на предстоящую неделю!

Заботьтесь о своей досуге и не упустите шанс увидеть "Standup Club на Трубной" с Валерой Киракосьяном и Максом Паваго. Не забудьте заранее приобрести билеты, чтобы обеспечить себе место на этом незабываемом вечере!

