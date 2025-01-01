Меню
Валера Киракосьян и Эрнест Таржуманян
Билеты от 2000₽
Валера Киракосьян и Эрнест Таржуманян

Валера Киракосьян и Эрнест Таржуманян

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт на двоих: Валера Киракосьян и Эрнест Таржуманян в Stand Up Store Moscow

Приглашаем всех любителей юмора и живого общения на уникальное событие — концерт Валеры Киракосьяна и Эрнеста Таржуманяна в Stand Up Store Moscow. Эти двое талантливых комиков обещают зрителям вечер, наполненный смехом, остроумными шутками и яркими моментами!

Об исполнителях

Валера Киракосьян — известный комик, который завоевал сердца зрителей своим неповторимым стилем и искренностью. Эрнест Таржуманян, в свою очередь, привносит в концерт необычные повороты сюжета и свежие идеи, за что также получил множество поклонников.

Что ожидать?

Концерт будет насыщен смехом и интересными историями из жизни комиков. Они поделятся с аудиторией своими наблюдениями о повседневной жизни и уникальных ситуациях, которые могут произойти с каждым из нас. Зрители смогут не только послушать, но и участвовать в интерактивах, что делает это шоу по-настоящему живым и уникальным.

Интересные факты

Киракосьян и Таржуманян уже не раз выступали на совместных концертах и всегда удивляют новым материалом. Авторы предпочитают использовать в своих номерах актуальные темы, делая их понятными и близкими каждому зрителю.

Где и когда

Концерт состоится в уютной атмосфере Stand Up Store Moscow — места, созданного специально для любителей стендапа. Здесь каждый сможет насладиться качественным шоу в дружеской обстановке.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера, который оставит у вас только положительные эмоции и зарядит отличным настроением!

13 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 2000 ₽

