Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валентинов день
Киноафиша Валентинов день

Спектакль Валентинов день

12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Валентинов день»: о любви и нежности

В Дворце Искусств Ленинградской области зрителей ждет спектакль, посвященный человеческой любви и неземной нежности. В центре сюжета — Валентин и Валентина, их мечты, надежды и чувства. Постановка пробуждает теплые эмоции даже у самых черствых сердц.

Режиссёр Роман Самгин, ученик Марка Захарова и театральный деятель театра Ленком, создал драматическую постановку с элементами комедии. В главных ролях — Олеся Железняк, известная своим артистизмом и острохарактерными ролями, Юлия Меньшова и Константин Юшкевич.

Сюжетная линия

«Валентин и Валентина» — это не просто история о любви, а глубокое исследование человеческих чувств. Каковы мечты и надежды главных героев? О чем они думают, и на что надеются? Эта история объединяет простоту и сложность человеческих эмоций.

Эмоций и смеха в избытке

Спектакль оставит незабвенное впечатление, заставит зрителей взглянуть на будущее и вспомнить о прошлом. Он наполнен комедийными моментами, которые смогут рассмешить даже самых серьезных ценителей театрального искусства. Олеся Железняк порадует своей непосредственностью, в то время как Юлия Меньшова добавит постановке лирических нот, а Константин Юшкевич придаст сил женщинам бороться за свою любовь всеми доступными способами.

Не пропустите

Творение Романа Самгина — это спектакль жизни, драма, праздник, который не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Каждая сцена пропитана глубоким смыслом и эмоциями, которые резонируют в сердцах людей.

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич

Купить билет на спектакль Валентинов день

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1000 ₽

Фотографии

Валентинов день Валентинов день

В ближайшие дни

Дачный роман
12+
Комедия
Дачный роман
9 марта в 19:00 Дом Шредера
от 1200 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
30 апреля в 19:00 Легенда
Билеты
Дурочка
16+
Комедия Мюзикл
Дурочка
2 апреля в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше