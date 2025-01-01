Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валентина
Киноафиша Валентина

Спектакль Валентина

Постановка
Пятый театр 16+
Режиссер Людмила Исмайлова
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Пятого театра по пьесе Александра Вампилова “Прошлым летом в Чулимске”

Пьеса “Прошлым летом в Чулимске” Александра Вампилова представляет собой уникальное соединение бытовой драмы и интеллектуальной традиции европейского модернизма. Автор стремится создать форму, в которой события разворачиваются в двух планах: в жизнеподобном мире повседневности и в условном измерении философского спора о добре и зле, свободе и долге.

Сюжет и персонажи

Главная героиня Валентина влюблена в следователя Шаманова — закрытого и строгого мужчину, только что приехавшего в Чулимск. На сцене создается странный мир, в котором все воспроизводится с “программной ошибкой”. Этот “глитч” становится характерной чертой времени. Прошлое застряло в неразрешимой агрессии, настоящее бессильно, а будущее хрупко.

Тема и актуальность

Будущее — это сама Валентина. Вопрос, который ставит пьеса: сможет ли она выжить в бессильном, жестоком и грубом настоящем, где каждый борется за любовь “зубами и ногами”? Этот конфликт делает спектакль особенно актуальным и резонирующим с современными реалиями.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1970 году и до сих пор остается одной из самых значимых в русской драматургии.
  • Вампилов известен своим умением сочетать элементы трагедии и комедии, что делает его работы многослойными и глубокими.
  • Спектакль неоднократно ставился на различных сценах, в том числе и за пределами России, что свидетельствует о его универсальности.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многогранную пьесу в исполнении талантливых актеров. "Прошлым летом в Чулимске" — это спектакль, который заставляет задуматься о важных вопросах жизни и любви.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 2 октября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 550 ₽

Фотографии

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина

В ближайшие дни

Отец
16+
Драма
Отец
14 октября в 19:00 Омский театр драмы
от 1000 ₽
12+
Детский Моноспектакль
Манолито Очкарик
9 октября в 18:30 Омский дом актера
от 300 ₽
Онегин
12+
Драма Музыка Сторителлинг
Онегин
23 ноября в 18:00 Концертный зал Омской филармонии
от 1990 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше