Валентина Лисица. Шедевры мировой классики
6+
О концерте/спектакле

Неповторимый концерт Валентины Лисицы в Свердловской детской филармонии

Долгожданный концерт Валентины Лисицы, пианистки с мировым именем, пройдет в концертном зале Свердловской детской филармонии. Этот зал славится великолепной акустикой, что обеспечит уникальную возможность для зрителей насладиться высококлассным исполнением сложных фортепианных произведений.

Звезда мировой сцены

Валентина Лисица — первая классическая исполнительница, которая сумела превратить свои интернет-триумфы в грандиозную концертную карьеру. Она выступала на самых знаменитых сцена мира: Берлинская филармония, Театр Елисейских полей в Париже, Большой зал Московской консерватории, Вигмор-холл в Лондоне, Карнеги-холл и Эвери-Фишер-холл в Нью-Йорке. В ее репертуаре также знаменитые места, такие как NCPA в Пекине и Театр Майор в Боготе.

Сейчас ее YouTube-канал насчитывает более 700 тысяч подписчиков и впечатляющие 300 миллионов просмотров. Кроме того, на Яндекс.Музыке число слушателей превышает 200 тысяч в месяц.

Выдающиеся достижения и признание

Одним из ярких моментов в карьере Валентины стал ослепительный сольный концерт в лондонском Королевском Альберт-холле в 2012 году, где она выступила перед аудиторией в 8000 человек. Это событие укрепило ее международную известность, а компания Google спонсировала первую в истории прямую трансляцию концерта на YouTube.

Также стоит отметить аншлаговый концерт в Национальном зале Auditorio Nacional в Мадриде, где она исполнила все фортепианные концерты Рахманинова и Рапсодию на тему Паганини. В 2022 году по версии издания Ranker Валентина вошла в тройку лучших пианисток мира вместе с Мартой Аргерих и Мицуко Учида.

Музыкальная миссия

После событий Евромайдана в 2014 году Валентина публично выразила свою позицию против Киевского режима. Это сделало ее цельной личностью в борьбе за сохранение русской культуры и музыки, что привело к многочисленным концертам в Донбассе. В 2019 году она была награждена орденом Дружбы главой ДНР Денисом Пушилиным.

Что услышат зрители

В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов: Шопена, Бетховена, Листа и Рахманинова. Программа концерта будет опубликована позднее.

Продолжительность выступления составит два отделения по 50 минут с антрактом. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Декабрь
7 декабря воскресенье
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

Фотографии

