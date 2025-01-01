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Валентина Лисица. Рахманинов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Валентина Лисица. Рахманинов

Валентина Лисица. Рахманинов

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка Рахманинова в Усадьбе Прове-Калиш

В изысканных интерьерах Усадьбы Прове-Калиш 24 прелюдии Сергея Рахманинова наполнят пространство своей неповторимой атмосферой. Это уникальное событие станет настоящим музыкальным путешествием, которое объединит произведения композитора в единую гармоничную картину.

Программы вечера

В программе звучат три отдельных части, каждая из которых представляет собой творческий диалог Рахманинова с его предшественниками и современниками:

  • Прелюдия до-диез минор, ор. 3 № 2 — одна из самых известных и эмоционально насыщенных прелюдий композитора.
  • Десять прелюдий, ор. 23 — цикл, в котором раскрываются различные грани музыкальной палитры Рахманинова.
  • Тринадцать прелюдий, ор. 32 — произведение, объединяющее в себе мелодичность и глубину чувств.

Интересные факты

Сергей Рахманинов — один из величайших композиторов и пианистов XX века. Его музыка известна своей лиричностью и выразительностью. Прелюдии, которые будут исполнены на концерте, занимают особое место в его творчестве и продолжают вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Рахманинова в этом уникальном историческом месте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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