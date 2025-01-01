Валентина Лисица. Рахманинов

В изысканных интерьерах Усадьбы Прове-Калиш 24 прелюдии Сергея Рахманинова наполнят пространство своей неповторимой атмосферой. Это уникальное событие станет настоящим музыкальным путешествием, которое объединит произведения композитора в единую гармоничную картину.
В программе звучат три отдельных части, каждая из которых представляет собой творческий диалог Рахманинова с его предшественниками и современниками:
Сергей Рахманинов — один из величайших композиторов и пианистов XX века. Его музыка известна своей лиричностью и выразительностью. Прелюдии, которые будут исполнены на концерте, занимают особое место в его творчестве и продолжают вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Рахманинова в этом уникальном историческом месте!