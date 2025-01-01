Валентина Лисица. Рахманинов

Музыка Рахманинова в Усадьбе Прове-Калиш

В изысканных интерьерах Усадьбы Прове-Калиш 24 прелюдии Сергея Рахманинова наполнят пространство своей неповторимой атмосферой. Это уникальное событие станет настоящим музыкальным путешествием, которое объединит произведения композитора в единую гармоничную картину.

Программы вечера

В программе звучат три отдельных части, каждая из которых представляет собой творческий диалог Рахманинова с его предшественниками и современниками:

Прелюдия до-диез минор, ор. 3 № 2 — одна из самых известных и эмоционально насыщенных прелюдий композитора.

— одна из самых известных и эмоционально насыщенных прелюдий композитора. Десять прелюдий, ор. 23 — цикл, в котором раскрываются различные грани музыкальной палитры Рахманинова.

— цикл, в котором раскрываются различные грани музыкальной палитры Рахманинова. Тринадцать прелюдий, ор. 32 — произведение, объединяющее в себе мелодичность и глубину чувств.

Интересные факты

Сергей Рахманинов — один из величайших композиторов и пианистов XX века. Его музыка известна своей лиричностью и выразительностью. Прелюдии, которые будут исполнены на концерте, занимают особое место в его творчестве и продолжают вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Рахманинова в этом уникальном историческом месте!