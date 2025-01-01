Валентина Лисица. Рахманинов-терапия

Долгожданный концерт Валентины Лисицы в обновленном концертном зале

В обновленном концертном зале «У Финляндского» пройдет долгожданный концерт выдающейся пианистки Валентины Лисицы. Это событие обещает быть незабываемым благодаря великолепной акустике зала и таланту исполнителя.

Уникальная карьера Валентины Лисицы

Валентина Лисица — первая в мире классическая пианистка, которая успешно трансформировала свои интернет-триумфы в блестящую концертную карьеру. Она выступала на самых известных сценах мира, включая:

Берлинскую филармонию

Театр Елисейских полей в Париже

Большой зал Московской консерватории

Вигмор-холл в Лондоне

Карнеги-холл и Эвери-Фишер-холл в Нью-Йорке

NCPA в Пекине

Принцрегентенттеатр в Мюнхене

Театр Майор в Боготе

Её канал на YouTube насчитывает более 700 тысяч подписчиков и впечатляющих 300 миллионов просмотров. На Яндекс-музыке её слушают более 200 тысяч человек в месяц.

Звёздные моменты карьеры

В июне 2012 года Валентина Лисица провела сольный концерт в Королевском Альберт-холле в Лондоне, собрав 8000 зрителей. Это выступление подтолкнуло её к международной известности. Прямую трансляцию концерта поддержала компания Google, и это стало первой в истории такой трансляцией.

Среди ярких событий её карьеры стоит отметить аншлаговый концерт в Национальном зале Auditorio Nacional в Мадриде. На этом выступлении она исполнила все фортепианные концерты Рахманинова вместе с испанским национальным оркестром.

Творчество Рахманинова

Прелюдии Сергея Рахманинова — это не только известные, но и любимые публикой произведения. Они создают яркие картины настроений и впечатлений композитора, и каждая из двадцати четырех прелюдий представляет собой маленький лирический репортаж. Валентина Лисица утверждает, что «прелюдии хорошо слушаются именно циклом», несмотря на то, что не были задуманы как связанный цикл.

Программа концерта

На концерте прозвучат следующие произведения:

Прелюдия op. 3 № 2 до-диез минор

Прелюдии op. 23: № 1. Фа-диез минор № 2. Си-бемоль мажор № 3. Ре минор № 4. Ре мажор № 5. Соль минор № 6. Ми-бемоль мажор № 7. До минор № 8. Ля-бемоль мажор № 9. Ми-бемоль мажор № 10. Соль-бемоль мажор

Прелюдии op. 32: № 1. До мажор № 2. Си-бемоль мажор № 3. Ми мажор № 4. Ми минор № 5. Соль мажор № 6. Фа минор № 7. Фа мажор № 8. Ля минор № 9. Ля мажор № 10. Си-бемоль минор № 11. Си-бемоль мажор № 12. Соль-диез минор № 13. Ре-бемоль мажор



Не упустите возможность услышать поистине величественные прелюдии Рахманинова в исполнении выдающейся пианистки Валентины Лисицы!