Валентин Сидоров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Валентина Сидорова

Приглашаем вас на съемку сольного стендап концерта Валентина Сидорова — яркого участника проекта StandUp на ТНТ. Этот вечер обещает быть насыщенным остроумными шутками и увлекательными историями.

О Валентине Сидорове

Валентин Сидоров стал известен благодаря своему участию в проекте StandUp на ТНТ, где успел завоевать сердца зрителей своим уникальным стилем подачи материала. Он сочетает в себе искренность и юмор, благодаря чему его выступления оставляют незабываемое впечатление.

Что ждет зрителей?

На концерте вы услышите свежие шутки, которые Валентин создал специально для своих поклонников. Это отличный способ провести вечер в компании хорошего настроения и светлых эмоций. Не упустите возможность стать частью этого события!

Локация и атмосфера

Концерт пройдет в уютной обстановке Stage Standup Club, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой легкости и комфорта. Не забудьте заранее забронировать места для своего удобства!

Приходите и заряжайтесь позитивом от стендапа с Валентином Сидоровым!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 3500 ₽

