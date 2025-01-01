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Валентин Сидоров. Сольный концерт
Билеты от 1300₽
Киноафиша Валентин Сидоров. Сольный концерт

Валентин Сидоров. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Резидент «StandUp на ТНТ» в Coin Event Hall

Coin Event Hall - это современное место для проведения концертов и мероприятий в самом центре Москвы. Оно расположено на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская, что делает его удобным для посещения.

Coin Event Hall привлекает зрителей своей уникальной атмосферой и высоким качеством звука. Здесь выступают лучшие комики страны, среди которых Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Стас Старовойтов и многие другие.

Валентин Сидоров

Стендап-комик, известный своими остроумными шутками и умением находить комическое в самых обычных ситуациях. В его выступлениях органично сочетаются юмор наблюдений, самоирония и лёгкий сарказм. Валентин отличается искренностью на сцене, что позволяет ему находить общий язык с самой разной аудиторией. Активно выступает на стендап-площадках, участвует в комедийных шоу и проектирует свой стиль как сочетание простоты и глубоких размышлений.

Звезды стендапа на одной сцене

Это заведение стало местом, где свои первые сольные StandUp-концерты давали такие артисты, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и знаменитый Василий Вакуленко. Coin Event Hall также стал сценой для записи концертов таких комиков, как Слава Комисаренко, Идрак, Илья Соболев и многих других.

Комфорт и услуги для зрителей

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall за быстрое обслуживание и богатый выбор напитков, коктейлей и блюд. Одним из интересных фактов является то, что один из зрителей признался комику, что посетил концерты в этом заведении восемь раз за последний месяц!

Билеты и размещение

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Количество гостей, которые могут прийти по одному билету, не должно превышать указанное число мест на диване.

Не упустите возможность насладиться комедийными вечерами в Coin Event Hall и стать частью яркой театральной жизни Москвы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:00 от 1400 ₽
1 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
22:00 от 1300 ₽
17 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
21:10 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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