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Валентин Сидоров. Проверочный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Валентин Сидоров. Проверочный концерт

Валентин Сидоров. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер со звездой российского стендапа: Валентин Сидоров

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт Валентина Сидорова, известного комика и звезды российского стендапа. Это особенный вечер, который обещает быть полным юмора, искренности и ярких эмоций.

О Валентине Сидорове

Валентин Сидоров — один из самых востребованных комиков современности. Его выступления отличает оригинальный стиль и умение находить общий язык с любой аудиторией. За плечами у Сидорова множество успешных шоу и участие в популярных телепроектах, что сделало его имя знакомым для миллионов зрителей.

Что ожидать на концерте?

Проверочный концерт — это не просто развлекательное мероприятие. Это возможность увидеть, как мастерски Сидоров работает с публикой, как реагирует на импровизации и создаёт уникальную атмосферу. В программе вечера — новые шутки, старые хиты и, конечно, интерактив с залом.

Не упустите возможность насладиться вечером, наполненным смехом и хорошим настроением. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 2500 ₽

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