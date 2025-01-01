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Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов

Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов»

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, который пройдет в «Stand Up Store Moscow». Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и остроумия, где вас ждут свежие шутки, необычные истории и искренние эмоции.

О выступающих

Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов — известные комики, которые завоевали популярность благодаря своему уникальному стилю и искрометным шуткам. Они умеют находить смешное в повседневной жизни, что делает их выступления понятными и близкими зрителю.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только хорошим юмором, но и непринужденной атмосферой. Валентин и Тимур готовы делиться своими наблюдениями о жизни, любви и дружбе, а также откровенно рассказывать о себе. Это будет не просто стендап, а возможность увидеть комиков в новом свете.

Интересные факты

  • Валентин Сидоров – один из первых комиков, кто начал выступать в жанре стендапа в России.
  • Тимур Джанкезов является обладателем нескольких премий в области комедии и активно участвует в фестивалях стендапа.

Когда и где

Стендап-концерт состоится в уютном зале «Stand Up Store Moscow». Следите за расписанием и не упустите возможность насладиться вечерним настроением, полным смеха и позитива. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 2000 ₽

Фотографии

Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов

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