Стендап-концерт «Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов»

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, который пройдет в «Stand Up Store Moscow». Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и остроумия, где вас ждут свежие шутки, необычные истории и искренние эмоции.

О выступающих

Валентин Сидоров и Тимур Джанкезов — известные комики, которые завоевали популярность благодаря своему уникальному стилю и искрометным шуткам. Они умеют находить смешное в повседневной жизни, что делает их выступления понятными и близкими зрителю.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только хорошим юмором, но и непринужденной атмосферой. Валентин и Тимур готовы делиться своими наблюдениями о жизни, любви и дружбе, а также откровенно рассказывать о себе. Это будет не просто стендап, а возможность увидеть комиков в новом свете.

Интересные факты

Валентин Сидоров – один из первых комиков, кто начал выступать в жанре стендапа в России.

Тимур Джанкезов является обладателем нескольких премий в области комедии и активно участвует в фестивалях стендапа.

Когда и где

Стендап-концерт состоится в уютном зале «Stand Up Store Moscow». Следите за расписанием и не упустите возможность насладиться вечерним настроением, полным смеха и позитива. Билеты уже в продаже!