Валентин Сидоров и Тимур Джанкёзов. Техническая вечеринка нового шоу
Билеты от 1400₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Техническая вечеринка нового юмористического шоу в Москве

«Валентин Сидоров и Тимур Джанкёзов» — это захватывающее представление, где встретятся два выдающихся комика с острым юмором и яркой харизмой. Оба артиста известны своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы Stand-Up, театра и импровизации.

О комиках

Валентин Сидоров — талантливый юморист, который сумел завоевать сердца зрителей благодаря своим остроумным наблюдениям за жизнью. Тимур Джанкёзов, в свою очередь, известен своим уникальным способом взаимодействия с публикой и умением создавать эффектные комедийные импровизации.

Что ожидать от шоу

Это шоу обещает стать настоящей технической вечеринкой, где юмор будет переплетаться с интересными мультимедийными элементами. Зрители смогут увидеть не только удивительные комические номера, но и захватывающие визуальные эффекты, создающие атмосферу праздника.

Интересные факты

Оба комика активно выступают на сценах России и за ее пределами. Они уже стали известны благодаря своим выступлениям в популярных телевизионных шоу и фестивалях юмора. Не упустите возможность увидеть их вживую — это будет незабываемый опыт!

Приходите на вечер комедии, который обещает зарядить положительными эмоциями и хорошим настроением!

3 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 1400 ₽

