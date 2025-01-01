Новосибирский государственный художественный музей с радостью анонсирует масштабную выставку, посвященную великому русскому живописцу Валентину Серову. Проект "Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения" осуществляется в сотрудничестве с Государственным Русским музеем и Государственной Третьяковской галереей.
На выставке представлены не только работы из столичных музеев, но и произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь, а также собранные из ведущих региональных музеев. Среди них:
Посетители смогут увидеть более 90 живописных и графических произведений Серова, которые демонстрируют красоту и разнообразие его творчества.
Работы, размещенные в пяти залах музея, показывают различные стороны творческого пути Валентина Серова. Его увлечение импрессионизмом, стремление к «постижению характера» моделей и поиски нового живописного языка иллюстрируются через выдающиеся портреты и пейзажи.
Серов, как виртуозный портретист и один из первых русских художников с элементами импрессионизма, представлен такими работами, как:
Особое внимание на выставке уделено портретному жанру: изображения родных, друзей и аристократов позволяют по-новому взглянуть на Серова как на выдающегося портретиста. Работа «Портрет художника Ильи Ефимовича Репина» (1892, ГТГ) и другие произведения демонстрируют, как традиционная живопись переплетается с психологическим портретом.
Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир творчества Валентина Серова, одного из самых значимых художников в истории русской живописи!