Экскурсия по выставке "Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения" в Новосибирском художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей с радостью анонсирует масштабную выставку, посвященную великому русскому живописцу Валентину Серову. Проект "Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения" осуществляется в сотрудничестве с Государственным Русским музеем и Государственной Третьяковской галереей.

Уникальное собрание работ

На выставке представлены не только работы из столичных музеев, но и произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь, а также собранные из ведущих региональных музеев. Среди них:

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Государственный художественный музей Алтайского края

Ивановский областной художественный музей

Приморская государственная картинная галерея

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Нижегородский государственный художественный музей

Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Томский областной художественный музей

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Новосибирский государственный художественный музей

Посетители смогут увидеть более 90 живописных и графических произведений Серова, которые демонстрируют красоту и разнообразие его творчества.

Мастер портрета и пейзажа

Работы, размещенные в пяти залах музея, показывают различные стороны творческого пути Валентина Серова. Его увлечение импрессионизмом, стремление к «постижению характера» моделей и поиски нового живописного языка иллюстрируются через выдающиеся портреты и пейзажи.

Серов, как виртуозный портретист и один из первых русских художников с элементами импрессионизма, представлен такими работами, как:

«Портрет Аделаиды Яковлевны Симонович в замужестве фон Дервиз» (1889, ГРМ)

«Заросший пруд» (1888, ГТГ)

«Осень. Домотканово» (1892, Ивановский художественный музей)

«Пруд» (1880-е, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля)

«Летний пейзаж» (1891, ГТГ)

«Зимой» (1898, ГРМ)

Портреты как отражение эпохи

Особое внимание на выставке уделено портретному жанру: изображения родных, друзей и аристократов позволяют по-новому взглянуть на Серова как на выдающегося портретиста. Работа «Портрет художника Ильи Ефимовича Репина» (1892, ГТГ) и другие произведения демонстрируют, как традиционная живопись переплетается с психологическим портретом.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир творчества Валентина Серова, одного из самых значимых художников в истории русской живописи!