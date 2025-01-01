Меню
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия по выставке "Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения" в Новосибирском художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей с радостью анонсирует масштабную выставку, посвященную великому русскому живописцу Валентину Серову. Проект "Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения" осуществляется в сотрудничестве с Государственным Русским музеем и Государственной Третьяковской галереей.

Уникальное собрание работ

На выставке представлены не только работы из столичных музеев, но и произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь, а также собранные из ведущих региональных музеев. Среди них:

  • Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
  • Государственный художественный музей Алтайского края
  • Ивановский областной художественный музей
  • Приморская государственная картинная галерея
  • Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
  • Нижегородский государственный художественный музей
  • Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
  • Томский областной художественный музей
  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств
  • Новосибирский государственный художественный музей

Посетители смогут увидеть более 90 живописных и графических произведений Серова, которые демонстрируют красоту и разнообразие его творчества.

Мастер портрета и пейзажа

Работы, размещенные в пяти залах музея, показывают различные стороны творческого пути Валентина Серова. Его увлечение импрессионизмом, стремление к «постижению характера» моделей и поиски нового живописного языка иллюстрируются через выдающиеся портреты и пейзажи.

Серов, как виртуозный портретист и один из первых русских художников с элементами импрессионизма, представлен такими работами, как:

  • «Портрет Аделаиды Яковлевны Симонович в замужестве фон Дервиз» (1889, ГРМ)
  • «Заросший пруд» (1888, ГТГ)
  • «Осень. Домотканово» (1892, Ивановский художественный музей)
  • «Пруд» (1880-е, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля)
  • «Летний пейзаж» (1891, ГТГ)
  • «Зимой» (1898, ГРМ)

Портреты как отражение эпохи

Особое внимание на выставке уделено портретному жанру: изображения родных, друзей и аристократов позволяют по-новому взглянуть на Серова как на выдающегося портретиста. Работа «Портрет художника Ильи Ефимовича Репина» (1892, ГТГ) и другие произведения демонстрируют, как традиционная живопись переплетается с психологическим портретом.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир творчества Валентина Серова, одного из самых значимых художников в истории русской живописи!

