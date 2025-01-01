Меню
Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения
Выставка к 160-летию со дня рождения Валентина Серова в Новосибирском художественном музее

С 4 июля по 12 октября 2025 года Новосибирский художественный музей откроет выставку, посвящённую 160-летию со дня рождения выдающегося русского художника Валентина Серова. Это грандиозное событие станет уникальной возможностью для новосибирцев и гостей города познакомиться с творчеством мастера.

График работы

Выставка будет открыта:

  • Вт-Пт: 10:00 - 18:00
  • Сб-Вс: 12:00 - 20:00
  • Пн: выходной

Уникальный проект

Выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новосибирской области и Сбера. В её рамках пройдут Дни Валентина Серова в Новосибирске — уникальное событие с обширной просветительской программой, в которой примут участие специалисты из Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.

Экспозиция

Посетители смогут увидеть работы Валентина Серова из коллекций 12 ведущих музеев России, а также произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозиции представлены подлинные жемчужины из таких музеев, как:

  • Государственный Русский музей
  • Государственная Третьяковская галерея
  • Нижегородский государственный художественный музей
  • Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
  • Приморская государственная картинная галерея (г. Владивосток)
  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств
  • Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань)
  • Ивановский областной художественный музей
  • Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
  • Томский областной художественный музей
  • Государственный художественный музей Алтайского края
  • Новосибирский государственный художественный музей

О Валентине Серове

Серов известен как виртуозный портретист и один из первых русских живописцев, в творчестве которого проявились элементы импрессионизма. На выставке будет сделан акцент на портретном жанре, который занимает особое место в наследии мастера.

Не упустите шанс посетить это знаковое событие и прикоснуться к искусству настоящего гения!

