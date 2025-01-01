С 4 июля по 12 октября 2025 года Новосибирский художественный музей откроет выставку, посвящённую 160-летию со дня рождения выдающегося русского художника Валентина Серова. Это грандиозное событие станет уникальной возможностью для новосибирцев и гостей города познакомиться с творчеством мастера.
Выставка будет открыта:
Выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новосибирской области и Сбера. В её рамках пройдут Дни Валентина Серова в Новосибирске — уникальное событие с обширной просветительской программой, в которой примут участие специалисты из Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.
Посетители смогут увидеть работы Валентина Серова из коллекций 12 ведущих музеев России, а также произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозиции представлены подлинные жемчужины из таких музеев, как:
Серов известен как виртуозный портретист и один из первых русских живописцев, в творчестве которого проявились элементы импрессионизма. На выставке будет сделан акцент на портретном жанре, который занимает особое место в наследии мастера.
Не упустите шанс посетить это знаковое событие и прикоснуться к искусству настоящего гения!