Выставка к 160-летию со дня рождения Валентина Серова в Новосибирском художественном музее

С 4 июля по 12 октября 2025 года Новосибирский художественный музей откроет выставку, посвящённую 160-летию со дня рождения выдающегося русского художника Валентина Серова. Это грандиозное событие станет уникальной возможностью для новосибирцев и гостей города познакомиться с творчеством мастера.

График работы

Выставка будет открыта:

Вт-Пт: 10:00 - 18:00

Сб-Вс: 12:00 - 20:00

Пн: выходной

Уникальный проект

Выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новосибирской области и Сбера. В её рамках пройдут Дни Валентина Серова в Новосибирске — уникальное событие с обширной просветительской программой, в которой примут участие специалисты из Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.

Экспозиция

Посетители смогут увидеть работы Валентина Серова из коллекций 12 ведущих музеев России, а также произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозиции представлены подлинные жемчужины из таких музеев, как:

Государственный Русский музей

Государственная Третьяковская галерея

Нижегородский государственный художественный музей

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Приморская государственная картинная галерея (г. Владивосток)

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань)

Ивановский областной художественный музей

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Томский областной художественный музей

Государственный художественный музей Алтайского края

Новосибирский государственный художественный музей

О Валентине Серове

Серов известен как виртуозный портретист и один из первых русских живописцев, в творчестве которого проявились элементы импрессионизма. На выставке будет сделан акцент на портретном жанре, который занимает особое место в наследии мастера.

Не упустите шанс посетить это знаковое событие и прикоснуться к искусству настоящего гения!