Экскурсия для школьников и студентов по выставке к 160-летию со дня рождения Валентина Серова в Новосибирском государственном художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей рад представить масштабный выставочный проект, посвященный великому русскому живописцу Валентину Серову. Выставка «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» организована в сотрудничестве с Государственным Русским музеем и Государственной Третьяковской галереей.

Уникальная экспозиция

В состав выставки включены не только произведения столичных музеев, но и работы из Национального художественного музея Республики Беларусь, а также из собраний ведущих региональных музеев России. Новосибирцы и гости города получат уникальную возможность познакомиться с богатым наследием Серова, представленным более чем на 90 живописных и графических произведениях.

Многообразие творчества художника

Экспозиция занимает пять залов музея и отражает различные стороны творческого пути Валентина Серова. Его увлечение импрессионизмом и глубокое «постижение характера» модели заметно в его портретах, исполненных в духе модерна. Мастера считают Серова выдающимся портретистом, который сумел соединить различные линии искусства своего времени.

Известные работы на выставке

На выставке можно увидеть такие знаковые произведения, как:

«Портрет Аделаиды Яковлевны Симонович в замужестве фон Дервиз» (1889, ГРМ)

«Заросший пруд» (1888, ГТГ)

«Осень. Домотканово» (1892, Ивановский художественный музей)

«Пруд» (1880-е, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля)

«Летний пейзаж» (1891, ГТГ)

«Зимой» (1898, ГРМ)

Особое внимание на этой выставке уделяется портретному жанру. Изображения родных, друзей, актеров и аристократов позволяют увидеть Серова как выдающегося портретиста. Его работы, такие как «Портрет О.Ф. Трубниковой» (1885, ГТГ) и «Портрет художника Ильи Ефимовича Репина» (1892, ГТГ), демонстрируют влияние реалистического метода и стремление к психологической правде в изображении моделей.

Заключение

Выставка позволит зрителям глубже понять творчество Валентина Серова и его выдающееся место в российской живописи рубежа XIX–XX веков. Не упустите шанс посетить это уникальное событие и погрузиться в мир прекрасного!