Концерт Валентина Малинина в Соборной палате

15 октября приглашаем вас насладиться звуками рояля под золотыми сводами Соборной палаты! В этот вечер свой мастерство и артистизм продемонстрирует лауреат международных конкурсов Валентин Малинин.

Исполнитель и его достижения

Валентин Малинин — обладатель II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Молодой пианист родился в 2001 году в Нижнем Новгороде. Он с отличием окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории в 2020 году, а сейчас продолжает обучение в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Малинин — стипендиат фондов Владимира Спивакова и «Новые имена». Его успехи на международной арене включают I премию на конкурсе «Ступень к мастерству» в Санкт-Петербурге (2017) и Гран-при на конкурсе имени Владимира Крайнева в Москве (2019). Он также выступал на значимых фестивалях и гастролировал в различных странах, включая Азербайджан, Австрию, Германию и Испанию.

Музыкальная карьера

Валентин уже успел выступить в залах Московской консерватории, Мариинского театра и многих филармониях России. Он работал с такими дирижерами, как Владимир Спиваков и Александр Сладковский, а также активно занимается композицией, создавая произведения для фортепиано и камерных ансамблей.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 2 отделения по 40 минут. Рекомендуем заранее приобрести билеты, чтобы не упустить возможность насладиться уникальным талантом Валентина Малинина. Мы ждем вас!