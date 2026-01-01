Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов

Внимание, ценители классической музыки! В этот раз на сцене выступит один из самых ярких молодых пианистов современности — Валентин Малинин. Обладатель II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского 2023 года, он покоряет публику своим мастерством и артистизмом.
Валентин выделяется среди других пианистов благодаря своей необыкновенной технике исполнения и глубокой музыкальной интерпретации, которые не оставят равнодушным никого из слушателей. Его виртуозное владение инструментом и вдохновение заставляют зрителей аплодировать стоя.
В концерте зрители смогут насладиться произведениями трех великих композиторов:
(Обращаем внимание, что в программе возможны небольшие изменения.)
Валентин Малинин родился в 2001 году в Нижнем Новгороде. Он — выпускник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Московской консерватории. Многочисленные международные награды подтверждают его талант. Среди них:
Валентин активно занимается композицией с 8 лет. Его фортепианная фантазия “Искатели жемчуга” была выпущена на диске в сотрудничестве с лейблом Naxos. Программа этого концерта обещает быть не только захватывающей, но и насыщенной музыкальными открытиями!
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться великолепной игрой Валентина Малинина!
Продолжительность концерта — 120 минут с одним антрактом.