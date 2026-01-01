Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов

Концерт Валентина Малинина: всегда на высоте

Внимание, ценители классической музыки! В этот раз на сцене выступит один из самых ярких молодых пианистов современности — Валентин Малинин. Обладатель II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского 2023 года, он покоряет публику своим мастерством и артистизмом.

Искусство исполнения

Валентин выделяется среди других пианистов благодаря своей необыкновенной технике исполнения и глубокой музыкальной интерпретации, которые не оставят равнодушным никого из слушателей. Его виртуозное владение инструментом и вдохновение заставляют зрителей аплодировать стоя.

Программа концерта

В концерте зрители смогут насладиться произведениями трех великих композиторов:

1-е отделение:

Фридерик Шопен: Полонез-фантазия, op. 61 Два ноктюрна, op. 27 Четыре мазурки, ор. 33 Скерцо № 3, до-диез минор, op. 39

2-е отделение:

Клод Дебюсси: Бергамасская сюита: Прелюдия Менуэт Лунный свет Паспье

Сергей Рахманинов: Соната № 2, си-бемоль минор, op. 36



(Обращаем внимание, что в программе возможны небольшие изменения.)

Краткая биография

Валентин Малинин родился в 2001 году в Нижнем Новгороде. Он — выпускник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Московской консерватории. Многочисленные международные награды подтверждают его талант. Среди них:

II премия и серебряная медаль XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2023)

Гран-при III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева

Специальная премия Hortense Anda Bursary Prize

Забавные факты

Валентин активно занимается композицией с 8 лет. Его фортепианная фантазия “Искатели жемчуга” была выпущена на диске в сотрудничестве с лейблом Naxos. Программа этого концерта обещает быть не только захватывающей, но и насыщенной музыкальными открытиями!

Продолжительность концерта — 120 минут с одним антрактом.