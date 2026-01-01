Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов
Киноафиша Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов

Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Валентина Малинина: всегда на высоте

Внимание, ценители классической музыки! В этот раз на сцене выступит один из самых ярких молодых пианистов современности — Валентин Малинин. Обладатель II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского 2023 года, он покоряет публику своим мастерством и артистизмом.

Искусство исполнения

Валентин выделяется среди других пианистов благодаря своей необыкновенной технике исполнения и глубокой музыкальной интерпретации, которые не оставят равнодушным никого из слушателей. Его виртуозное владение инструментом и вдохновение заставляют зрителей аплодировать стоя.

Программа концерта

В концерте зрители смогут насладиться произведениями трех великих композиторов:

  • 1-е отделение:
  • Фридерик Шопен:
    • Полонез-фантазия, op. 61
    • Два ноктюрна, op. 27
    • Четыре мазурки, ор. 33
    • Скерцо № 3, до-диез минор, op. 39
  • 2-е отделение:
  • Клод Дебюсси:
    • Бергамасская сюита:
      • Прелюдия
      • Менуэт
      • Лунный свет
      • Паспье
  • Сергей Рахманинов:
    • Соната № 2, си-бемоль минор, op. 36

(Обращаем внимание, что в программе возможны небольшие изменения.)

Краткая биография

Валентин Малинин родился в 2001 году в Нижнем Новгороде. Он — выпускник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Московской консерватории. Многочисленные международные награды подтверждают его талант. Среди них:

  • II премия и серебряная медаль XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2023)
  • Гран-при III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева
  • Специальная премия Hortense Anda Bursary Prize

Забавные факты

Валентин активно занимается композицией с 8 лет. Его фортепианная фантазия “Искатели жемчуга” была выпущена на диске в сотрудничестве с лейблом Naxos. Программа этого концерта обещает быть не только захватывающей, но и насыщенной музыкальными открытиями!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться великолепной игрой Валентина Малинина!

Продолжительность концерта — 120 минут с одним антрактом.

Купить билет на концерт Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
10 ноября вторник
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1000 ₽

Фотографии

Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов Валентин Малинин. Шопен, Дебюсси, Рахманинов

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка

Музыкальное лото со стендап-комиком

29 мая в 19:00 Beverly Hills
от 990 ₽
Криминальный бит. Концерт по заявкам
18+
Хип-хоп

Криминальный бит. Концерт по заявкам

14 июня в 20:00 Aurora Concert Hall
от 2000 ₽
Группа Кино
12+
Рок

Группа Кино

4 июля в 19:00 СКА Арена
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше