Валентин Малинин (фортепиано)

Музыкальный вечер с Валентином Малининым в Москве

Приглашаем вас на концерт российского пианиста Валентина Малинина, который является обладателем II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Это уникальное событие пройдет в рамках музыкального проекта «На слуху».

Шедевры мировой классики

В программе концерта вас ждут шедевры мировой классики, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных ценителей музыки. Валентин Малинин известен своим virtuозным исполнением и глубоким пониманием музыкальных произведений.

Интересные факты о Валентине Малинине

Валентин Малинин активно выступает не только в России, но и за рубежом, получая признание критиков и зрителей. Его выступления часто отмечаются высоким уровнем артистизма и эмоциональной глубины. Неповторимая техника игры и талант исполнителя делают каждый концерт незабываемым.

Не упустите возможность!

Этот концерт – отличная возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться высоким искусством исполнения. Приходите, чтобы расширить свои музыкальные горизонты и насладиться волшебством живого выступления.