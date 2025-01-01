Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Валентин Малинин (фортепиано)
Билеты от 1900₽
Киноафиша Валентин Малинин (фортепиано)

Валентин Малинин (фортепиано)

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Валентином Малининым в Москве

Приглашаем вас на концерт российского пианиста Валентина Малинина, который является обладателем II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Это уникальное событие пройдет в рамках музыкального проекта «На слуху».

Шедевры мировой классики

В программе концерта вас ждут шедевры мировой классики, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных ценителей музыки. Валентин Малинин известен своим virtuозным исполнением и глубоким пониманием музыкальных произведений.

Интересные факты о Валентине Малинине

Валентин Малинин активно выступает не только в России, но и за рубежом, получая признание критиков и зрителей. Его выступления часто отмечаются высоким уровнем артистизма и эмоциональной глубины. Неповторимая техника игры и талант исполнителя делают каждый концерт незабываемым.

Не упустите возможность!

Этот концерт – отличная возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться высоким искусством исполнения. Приходите, чтобы расширить свои музыкальные горизонты и насладиться волшебством живого выступления.

Купить билет на концерт Валентин Малинин (фортепиано)

Помощь с билетами
Апрель
18 апреля суббота
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
2 октября в 19:30 Los bandidos
от 790 ₽
Illusion
12+
Классическая музыка Неоклассика
Illusion
2 ноября в 19:00 КЦ ЗИЛ
от 1500 ₽
Разгоны Офлайн
18+
Юмор
Разгоны Офлайн
5 октября в 17:00 Standup Club на Трубной
от 750 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше