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Валентин и Валентина
Киноафиша Валентин и Валентина

Спектакль Валентин и Валентина

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о юности и взрослении

«Валентин и Валентина» — это трогательная история о первых шагах во взрослую жизнь, где юные герои сталкиваются с непростым выбором между карьерой и всепоглощающей любовью. На их пути возникают препятствия, порой кажущиеся незначительными, а порой — непреодолимыми.

Конфликт поколений

Главные герои, Валентин и Валентина, не только пытаются разобраться в собственных чувствах, но и вынуждены преодолевать сопротивление родителей. Ведь трудно найти родителей, которые бы остались равнодушными к судьбе своих детей, которых они воспитали и вырастили. В спектакле затронута вечная тема конфликта поколений, когда молодость стремится к свободе, а старшее поколение пытается защитить своих детей от ошибок.

История о юности

Это история о юности — времени, когда первые чувства и первые трудности окрашивают жизнь яркими красками. Любовь Валентина и Валентины — нежная, наивная, но полная искренности, — отражает те моменты, которые многие переживали в молодости. Спектакль приглашает зрителей окунуться в атмосферу первой любви и вспомнить, как важно не потерять себя на пути к счастью.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Владислав Ставропольцев
Ася Прохорова
Маргарита Алешина
Елена Кривец
Лидия Ледяйкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 6 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽

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