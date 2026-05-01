Валентин и Валентина
Киноафиша Валентин и Валентина

Спектакль Валентин и Валентина

16+
Режиссер Полина Лаврентьева
О спектакле

Спектакль о первой любви «Валентин и Валентина»

В Московском художественном театре комедии пройдет спектакль по пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина». Эта лирическая история посвящена двум восемнадцатилетним влюбленным, Валентину и Валентине. Их искренние и чистые чувства сталкиваются с множеством преград, накладываемых взрослыми—родителями и родственниками.

Сюжет разворачивается в непростой ситуации, когда чувства молодых людей оказываются под угрозой. Родители вмешиваются в их жизнь, сомневаются и осуждают, пытаясь «научить жизни», что ставит под удар их отношения. Восемнадцатилетним героям приходится выбирать между карьерой и безоглядной любовью, особенно когда их счастье не принимается ближайшими.

Спектакль «Валентин и Валентина» привлечет внимание зрителей, ценящих истории о юности, первой любви и первых препятствиях, которые порой кажутся непосильными. Эта пьеса—напоминание о том, как сложно быть молодым и влюбленным в мире, полном ожиданий и требований.

Май
Июнь
29 мая пятница
19:00
Московский художественный театр комедии Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
от 600 ₽
17 июня среда
19:00
Московский художественный театр комедии Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
от 600 ₽

В ближайшие дни

Кант
16+
Драма

28 июня в 18:00 Театр им. Маяковского
от 4000 ₽
Незнайка-путешественник
6+
Детский

15 июня в 16:00 ГИТИС-театр. Новая сцена
от 700 ₽
Щелкунчик
0+
Балет Детский

3 января в 13:00 Дом музыки
от 800 ₽
