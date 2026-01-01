Спектакль Валентин и Валентина

В Театре Гоголя состоится спектакль, посвященный первой любви, которая сталкивается с препятствиями со стороны родных и близких. Это уникальная история раскрывает трепетные чувства молодых людей, которым предстоит преодолеть непростые испытания.
Спектакль создан под руководством мастера курса Олега Тополянского, а режиссура осуществляется преподавателями Ариной Жарковой, Алексеем Ведерниковым и Ильей Денискиным.
История рассказывает о том, как чистая любовь сталкивается не со внешними катастрофами, а с заботой и стремлением родителей уберечь своих детей от ошибок. Молодым людям предстоит пройти проверку своих чувств, столкнувшись с непониманием и чрезмерной опекой близких.
«Любовь — это когда ничего не стыдно, ничего не страшно, понимаете? Когда тебя не подведут, не предадут. Когда верят. Когда хотят быть лучше, жить чище».
Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта.
Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль о любви и взаимопонимании!