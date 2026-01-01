Спектакль Валентин и Валентина

Спектакль о первой любви в Театре Гоголя

В Театре Гоголя состоится спектакль, посвященный первой любви, которая сталкивается с препятствиями со стороны родных и близких. Это уникальная история раскрывает трепетные чувства молодых людей, которым предстоит преодолеть непростые испытания.

Режиссура и преподаватели

Спектакль создан под руководством мастера курса Олега Тополянского, а режиссура осуществляется преподавателями Ариной Жарковой, Алексеем Ведерниковым и Ильей Денискиным.

Сюжет

История рассказывает о том, как чистая любовь сталкивается не со внешними катастрофами, а с заботой и стремлением родителей уберечь своих детей от ошибок. Молодым людям предстоит пройти проверку своих чувств, столкнувшись с непониманием и чрезмерной опекой близких.

Цитата

«Любовь — это когда ничего не стыдно, ничего не страшно, понимаете? Когда тебя не подведут, не предадут. Когда верят. Когда хотят быть лучше, жить чище».

Детали исполнения

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта.

Действующие лица и исполнители

Валентин — Сергей Фатуев

Валентина — Ульяна Калюжная

Мать Валентины — Даша Богатырева

Бабка — Анастасия Михайлова

Женя — Екатерина Коптева

Лиза, мать Валентина — Варвара Бурова

Маша — Алина Немтырева

Катюша — Диана Дворникова

Дина — Варвара Пипко

Очкарик — Настастья Норкина

Карандашов — Дмитрий Востриков

Бухов — Яков Белорусов

Студенты (1, 2, 3) — Максим Журин

Рита — Дарья Вьюгова

Володя — Тарас Ларионов

Гусев — Олег Меньшиков

Автор — Сергей Диль

Прохожий — Богдан Дарминов

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль о любви и взаимопонимании!