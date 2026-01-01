Оповещения от Киноафиши
Валентин и Валентина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Валентин и Валентина

Спектакль Валентин и Валентина

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль о первой любви в Театре Гоголя

В Театре Гоголя состоится спектакль, посвященный первой любви, которая сталкивается с препятствиями со стороны родных и близких. Это уникальная история раскрывает трепетные чувства молодых людей, которым предстоит преодолеть непростые испытания.

Режиссура и преподаватели

Спектакль создан под руководством мастера курса Олега Тополянского, а режиссура осуществляется преподавателями Ариной Жарковой, Алексеем Ведерниковым и Ильей Денискиным.

Сюжет

История рассказывает о том, как чистая любовь сталкивается не со внешними катастрофами, а с заботой и стремлением родителей уберечь своих детей от ошибок. Молодым людям предстоит пройти проверку своих чувств, столкнувшись с непониманием и чрезмерной опекой близких.

Цитата

«Любовь — это когда ничего не стыдно, ничего не страшно, понимаете? Когда тебя не подведут, не предадут. Когда верят. Когда хотят быть лучше, жить чище».

Детали исполнения

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта.

Действующие лица и исполнители

  • Валентин — Сергей Фатуев
  • Валентина — Ульяна Калюжная
  • Мать Валентины — Даша Богатырева
  • Бабка — Анастасия Михайлова
  • Женя — Екатерина Коптева
  • Лиза, мать Валентина — Варвара Бурова
  • Маша — Алина Немтырева
  • Катюша — Диана Дворникова
  • Дина — Варвара Пипко
  • Очкарик — Настастья Норкина
  • Карандашов — Дмитрий Востриков
  • Бухов — Яков Белорусов
  • Студенты (1, 2, 3) — Максим Журин
  • Рита — Дарья Вьюгова
  • Володя — Тарас Ларионов
  • Гусев — Олег Меньшиков
  • Автор — Сергей Диль
  • Прохожий — Богдан Дарминов

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль о любви и взаимопонимании!

Купить билет на спектакль Валентин и Валентина

Март
18 марта среда
20:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

