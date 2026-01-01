Оповещения от Киноафиши
Вахтанговское закулисье. Новая сцена.
Билеты от 1200₽
Вахтанговское закулисье. Новая сцена.

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О выставке

Экскурсия по пространствам театра Вахтангова, скрытым от зрителя

Экскурсия начинается у здания Новой сцены Театр имени Евгения Вахтангова. Это редкая возможность увидеть театр изнутри — не из зрительного зала, а со стороны тех, кто ежедневно создаёт спектакль.

Закрытые пространства

Гости проходят по помещениям, куда обычно вход открыт только сотрудникам:

  • свето- и звукоаппаратные,

  • пульт помощника режиссёра,

  • склады декораций,

  • столярный и красильно-прачечный цеха,

  • гримёрные и костюмерные запасники.

Экскурсию проводят специалисты художественно-постановочной части. Именно они отвечают за техническую и визуальную сторону спектаклей. Посетители узнают, как выстраивается работа разных подразделений — от первых репетиций до выпуска премьеры.

Технологии и традиции

Новая сцена была открыта в 2015 году и стала современным дополнением к историческому зданию театра. Здесь сочетаются новейшие сценические технологии и традиции, заложенные ещё Евгений Вахтангов.

Во время экскурсии расскажут:

  • кого Вахтангов называл «капитаном» театра,

  • сколько уровней скрыто под сценой,

  • зачем на театральном языке нужны «лягушки»,

  • как создаётся сложная механика декораций.

Это не просто осмотр помещений, а живой разговор о профессии и о людях, которые остаются за кулисами.

Кому будет интересно

Экскурсия подойдёт тем, кто любит театр и хочет понять, как рождается спектакль. Она особенно заинтересует студентов творческих вузов, поклонников сценического искусства и тех, кто ценит редкие форматы встреч с театром.

«Вахтанговское закулисье. Новая сцена» позволяет увидеть театр с неожиданной стороны — точной, технологичной и одновременно по-настоящему творческой.

Апрель
4 апреля суббота
13:30
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽
19 апреля воскресенье
15:30
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽
25 апреля суббота
15:30
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽

Фотографии

Вахтанговское закулисье. Новая сцена. Вахтанговское закулисье. Новая сцена. Вахтанговское закулисье. Новая сцена. Вахтанговское закулисье. Новая сцена. Вахтанговское закулисье. Новая сцена. Вахтанговское закулисье. Новая сцена.

