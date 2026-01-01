Экскурсия по пространствам театра Вахтангова, скрытым от зрителя

Экскурсия начинается у здания Новой сцены Театр имени Евгения Вахтангова. Это редкая возможность увидеть театр изнутри — не из зрительного зала, а со стороны тех, кто ежедневно создаёт спектакль.

Закрытые пространства

Гости проходят по помещениям, куда обычно вход открыт только сотрудникам:

свето- и звукоаппаратные,

пульт помощника режиссёра,

склады декораций,

столярный и красильно-прачечный цеха,

гримёрные и костюмерные запасники.

Экскурсию проводят специалисты художественно-постановочной части. Именно они отвечают за техническую и визуальную сторону спектаклей. Посетители узнают, как выстраивается работа разных подразделений — от первых репетиций до выпуска премьеры.

Технологии и традиции

Новая сцена была открыта в 2015 году и стала современным дополнением к историческому зданию театра. Здесь сочетаются новейшие сценические технологии и традиции, заложенные ещё Евгений Вахтангов.

Во время экскурсии расскажут:

кого Вахтангов называл «капитаном» театра,

сколько уровней скрыто под сценой,

зачем на театральном языке нужны «лягушки»,

как создаётся сложная механика декораций.

Это не просто осмотр помещений, а живой разговор о профессии и о людях, которые остаются за кулисами.

Кому будет интересно

Экскурсия подойдёт тем, кто любит театр и хочет понять, как рождается спектакль. Она особенно заинтересует студентов творческих вузов, поклонников сценического искусства и тех, кто ценит редкие форматы встреч с театром.

«Вахтанговское закулисье. Новая сцена» позволяет увидеть театр с неожиданной стороны — точной, технологичной и одновременно по-настоящему творческой.