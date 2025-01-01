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Вагон для устриц
Билеты от 4000₽
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Спектакль Вагон для устриц

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Вагон для устриц» на основной сцене театра Вахтангова

Театр Вахтангова приглашает зрителей на музыкальный спектакль «Вагон для устриц», который станет настоящим открытием для любителей театрального искусства. Эта постановка основана на письмах, в которых отражены события жизни, юмор, преодоление и, конечно, любовь. Любовь, которая преодолевает время, расстояние и обстоятельства. Она остается живой, не зная ни потерь, ни забвения.

История любви Чехова и Книппер

Спектакль расскажет о глубоком и многогранном романе Антона Чехова и Ольги Книппер. Это не просто история любви, а бесконечный диалог, который продолжается и сегодня. Его можно услышать в их письмах, в богатом творческом наследии и в воспоминаниях. На сцене эту искреннюю историю о чувствах и судьбе воплотят Игорь Верник и Светлана Иванова, которые с помощью музыкального полотна композитора Петра Дранги раскроют важные истины бытия.

Тема судьбы и бессмертия

«Вагон для устриц» — это не просто спектакль; это попытка понять, как любовь становится судьбой, а судьба — бессмертием. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать свидетелями этого уникального театрального опыта, который оставит глубокий след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку на основной сцене театра Вахтангова. Билеты уже в продаже!

В ролях
Игорь Верник
Игорь Верник
Светлана Иванова
Светлана Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 4000 ₽

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